Adrian Minune, momente de groază! Manelistul, mutilat pe viaţă: "M-am speriat, ţâşnea sângele!"

Adrian Minune a fost mușcat de un câine în copilărie, chiar înaintea sărbătorilor de iarnă.

"La vârsta de 4 ani, pe timpul răposatului Ceașcă, se obișnuia ca în pragul sărbătorilor de iarnă să ni se dea pomul de iarnă, cadouri de sărbători și bunica mea m-a lăsat să merg singur la grădiniță, pentru că era aproape... și aveam niște pantofiori din lac, m-am sprijinit de un gard să mă șterg pe pantofi de noroi. Un câine a venit și m-a mușcat de deget foarte tare, mi-a secționat degetul, se mai ținea într-o pieliță! Este mutilat pe viață... m-am speriat, țâșnea sângele, am fugit spre casă. Mătușa mea m-a luat în brațe, am fugit la dispensar, mi-au dat cu apă oxigenată și cu rivanol, mi-a pus degetul la loc. Osul era rupt, dar s-a sudat... a crescut unghia aiurea. Se vede aici să s-a lipit așa cum a dat Dumnezeu. Am mai pățit după aceea ca 4-5 câini să mă pună jos, la câțiva ani și apoi mare, eram cu Dan Armeanca la un hotel" , a povestit Adrian Minune.

Imagine FABULOASĂ de la aniversarea lui Adrian Minune. Manelistul a avut un tort mai înalt ca el FOTO

Adrian Minune a împlinit de curând 45 de ani și preferă să stea din ce mai mult cu familia pentru că nu știe ce îi prevede viitorul: "Am vrut să mă bucur de mine, de familia mea. Când treci de o vârstă... Am 45 de ani. Vreau să trăiesc pentru mine şi pentru familia mea. Voiam să mă descopăr, să văd ce pot să fac ca ai mei copii să se bucure de prezenţa mea. Am stat mai mult în vacanţă. M-am bucurat de soare. Am vrut să fac ce îmi doresc, meseria nu îmi permite nici măcar să fiu bolnav. Nu ştii când se face întuneric în viaţă".