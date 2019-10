Adrian Mutu, dezvăluiri-bombă despre "Cazul Cocaina". Ce i-a spus Jose Mourinho şi cum a fost prins DROGAT

Adrian Mutu spune că este singurul vinovat pentru ce s-a întâmplat la Londra.

"Nu cred că Mourinho m-a pândit. Atunci și mult timp după l-am bănuit și am dat crezare anumitor voci din diverse anturaje. Că el ar fi făcut acest lucru intenționat. Acum sunt antrenor și mă face să cred că nu el. Trebuie să fii nebun ca antrenor să faci asta. Eu îmi aduc aminte că Mourinho când a venit mi-a spus că vrea să facă Chelsea în jurul meu. Într-o lună era nebun dacă mă dădea afară. E un episod de care se vorbește de 17 ani. A fost o lecție. Vorbesc cu Mourinho, m-am și văzut cu el, nu e niciun fel de problemă. A fost doar vina mea și atât. Nu știu dacă am fost singurul... N-am de unde să știu!", a spus Adrian Mutu.

"Au fost momente în care n-am fost responsabil și-mi asum. Eu recunosc... Totul face parte din trecutul meu și nu o să-l reneg niciodată. Eu sunt omul care sunt pentru că am greșit! Am învățat din întâmplările mele. Viața mea a fost o lecție. Nicio greșeală gravă pe care am făcut-o n-am mai repetat-o. Am învățat și am știut să merg mai departe. Trecutul nu mă definește pe mine ca om. Am fost un copil și am făcut greșeli. Am fost criticat, am plătit. Acum sunt tată, soț și antrenor. Sunt o persoană matură și încerc să dau cele mai bune sfaturi. Pentru mine, cel mai grav lucru în momentul de față este irosirea de talent. Iar mulți spun că mi-am irosit talentul. Dacă știam la momentul respectiv cum să gestionez problemele din viața mea, sigur jucam la un nivel și mai mare. Și eram și printre cei mai buni fotbaliști din lume și lângă Hagi, Balaci și Dobrin", a mai declarat Adrian Mutu.