Adrian Mutu şi Laura Andreşan, articol-bombă în presa din Anglia. "I-a supt sângele!"

Adrian Mutu a ajuns la Chelsea în vara anului 2003, pentru 15,2 milioane de lire sterline (23 de milioane USD), fiind cel mai scump transfer al unui fotbalist român. Clubul londonez tocmaifusese preluat de oligarhul rus Roman Abramovici și amenința să-și depășească rivalele, Arsenal și Manchester United.

Imediat ce a ajuns la Chelsea, Adrian Mutu s-a confruntat cu acuzații pentru că ar fi bătut-o pe fosta sa soție, prezentatoarea TV Alexandra Dinu. Apoi a fost legat de starul de la Hollywood, Moran Atias, o starletă israeliană care a pozat pentru Versace. În 2004, s-a scris într-un ziar britanic că a avut o relație cu celebrul star porno Laura Andreșan, conform acesteia, după ce au făcut sex Adrian Mutu i-ar fi supt sângele!

Atacantul român, al doilea golgheter în Serie A cu Parma, trebuia să fie superstarul echipei, omul principal al managerului Claudio Ranieri. Dar în timp ce Chelsea a trecut de la putere la forță, cariera lui Adrian Mutu s-a scufundat. În septembrie 2004, după o ceartă cu noul manager de la Chelsea, Jose Mourinho, românul a fost găsit pozitiv pentru cocaină. A urmat o suspendare de șapte luni de la joc și, deși și-a redescoperit forma la Fiorentina în 2006, cariera sa a fost stopată de o altă interdicție de nouă luni, după ce a testat pozitiv pentru sibutramină.

Adrian Mutu pare că a învîţatz din greşelile trecutului, iar acum conduce echipa de tineret a României.

"Cred că sunt persoana potrivită pentru că știu ce se întâmplă atunci când un jucător are probleme cu indisciplina. Am trecut prin momente grele și am revenit mai puternic. Dacă unul dintre jucătorii mei se întâmplă să greșească, le voi spune să învețe din ea și să nu o repete. M-am întors și am jucat mai bine decât înainte, dovedind tuturor că jucătorii tineri care au făcut o greșeală trebuie ajutați, nu judecați și distruși", a declarat recent Adrian Mutu pentru BBC Sport.