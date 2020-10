Adrian Năstase, avertisment pentru PSD: Candidaţii aduşi pentru imagine pot deveni păsări migratoare după ce ajung în Parlament

„Listele cu „implanturi" artificiale, gândite pentru imagine, nu vor genera voturi suplimentare pentru PSD din partea Dreptei sau a „societătii civile". Pe de altă parte, ideea de a face din PSD un partid „bio", printr-o „nouă" reformă (a câta?), nu cred că va da rezultate, nici de data asta. Sigur, partidul trebuie, in opinia mea, să-si definească noile tinte electorale si să-si adauge pe liste profesionisti cu sensibilităti de stânga. Am explicat, de multe ori, intre altele, rolul Departamentelor in identificarea unor posibili candidati. Unii candidati adusi insă doar pentru imagine pot deveni „păsări migratoare" atunci când partidul, după alegeri, riscă să intre in opozitie timp de patru ani.

Cred, de aceea, că eliminarea de pe listele partidului a unor oameni care s-au bătut pentru a exprima si apăra decizii unanime ale partidului, la care unii din decidentii de astăzi au fost cel putin martori, este incorectă si, pe termen lung, posibil contraproductivă. Eu nu am dat niciun nume in postarea mea, intitulată „mesajul e omul", dar am vrut să subliniez că loialitatea intr-un partid – cea care ii asigură existenta pe termen lung -, nu se măsoară nici in vizite la ambasada americană, nici prin tranzactionism cu reprezentantii puterii actuale", a mai apreciat fostul premier.

Pe de altă parte, cred in continuare că PSD nu face bine intrând in demagogia identificării „penalilor" sau a luptei „anti-coruptie". Evident, sunt necesare criterii de integritate dar nu cred in folosirea lor trăgând cu ochiul la ce vor spune cei care fac „liste" pre-electorale din zona „smart„." Iar eu, intre Augustin Zegrean – cel care a fraudat 7 milioane de voturi la Referendumul din 2012, prin celebra Erată la Decizia CCR – si Florin Iordache, un soldat rătăcit intr-o bătălie in care nu se lupta pentru interesele lui, il aleg pe Iordache. Probabil că Alina Mungiu il va alege pe Zegrean...", este mesajul scris de Adrian Năstase pe blogul său.

