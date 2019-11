Adrian Năstase, "îndemn" pentru primarii PSD înaintea turului 2 al alegerilor prezidenţiale

"Un partid are mai multe „motoare" in campaniile electorale. Unul dintre ele – extrem de important – il reprezintă alesii locali, in special primarii. Prezidentialele sunt doar o etapă inaintea alegerilor ce vor urma in primăvară si a celor ce vor urma in toamnă.

Pare că unii dintre primarii PSD nu au accelerat suficient in primul tur. Cred că la turul al doilea este esential să facă efortul de a câstiga in localitatea lor. Miza nu este doar alegerea presedintelui, ci si re-mobilizarea membrilor si simpatizantilor PSD după scorul nemultumitor de la euro-parlamentare.

Un vot peste 40% (sau peste 50% ?!) ar fi si o incurajare pentru partid de a gandi, in liniste, cele mai bune formule de organizare in perspectiva viitoarelor confruntări electorale. Ar fi si o platformă mai bună de pe care să fie atacate alegerile locale", a scris fostul premier Adrian Năstase, care la final le urează şi "Succes".