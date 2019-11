Adrian Stângă şi-a dat demisia din PSD în semn de protest

Un vicepreședinte al PSD Oradea, Adrian Stângă, a demisionat din funcție după ce Gabriel Oprea a fost numit vicepreședinte PSD cu drept de vot în CEX: "Reformarea partidului trebuie să înceapă de la membrii simpli ai partidului care nu trebuie să accepte aceste derapaje de la statutul PSD”. Potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook, Adrian Stângă a scris că reformarea partidului trebuie să înceapă de la membrii simpli care nu trebuie să accepte derapaje de la statutul PSD.

Cum a ajuns Gabriel Oprea vicepreşedinte PSD fără ştirea pesediştilor

"Având în vedere faptul că întotdeauna am respectat statutul PSD și că nu pot fi de acord ca acesta să fie încălcat prin numirea lui Oprea ca vicepreședinte PSD cu drept de vot in CEX, prin prezenta îmi prezint public demisia de onoare din funcția de vicepreședinte PSD Oradea. Consider că reformarea partidului trebuie să înceapă de la membrii simpli ai partidului care nu trebuie să accepte aceste derapaje de la Statutul PSD pe care personal l-am votat!”, se arată în postare.

Adrian Stângă este director tehnic al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Bihor și fost consilier local din partea PSD în Consiliul Local Oradea în legislatura trecută.

Fostul ministru de Interne Gabriel Oprea a fost prezent duminică seară la sediul PSD, iar Viorica Dăncilă a declarat Oprea a fost acolo deoarece este vicepreședinte în Comitetul Executiv al partidului, funcție obținută în urma semnării unui protocol de colaborare.

Ulterior, deputatul PSD Liviu Pleșoianu i-a transmis Vioricăi Dăncilă un mesaj de indignare: "Cuuuuum? Dăncilă, îți bați joc de noi??? Gabriel Oprea a fost făcut VICEPREȘEDINTE PSD!?? Adică eu, după ce am luptat pentru adevăr în comisia -Sufrageria lui Oprea-, sunt într-un partid în care Oprea e vicepreședinte și votează în CEx!?? Sunteți zdraveni la cap?!? Dăncilă, du-te! Ia-l pe Oprea și duceți-vă-n ce #SUFRAGERIE vreți! ...Cu toți cei din PSD care au știut și au fost de acord cu așa ceva! Exact lipsa asta de caracter, exact bătaia asta de joc la adresa alegătorilor și a celor care chiar am luptat pentru adevăr și dreptate i-au mai dat lui Werner un mandat!".

La rândul său, Gabriel Oprea a declarat că a acceptat invitația de a reveni în PSD nu pentru "ciolan", ci a venit "la greu".