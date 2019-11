Cum a ajuns Gabriel Oprea vicepreşedinte PSD fără ştirea pesediştilor

”Uniunea Militarilor şi Poliţiştilor ‘Mihai Viteazul’ este o asociaţie profesională, deci nu are caracter politic, formată din militari, poliţişti, poliţişti de frontieră, pompieri, jandarmi, atât în rezervă, cât şi în activitate şi este prima asociaţie de acest fel”, a declarat, pe 30 iunie, Gabriel Oprea, preşedintele asociației, la evenimentul de lansare al acesteia, potrivit G4Media.ro.

Pe 14 noiembrie însă, la 4 zile de la turul 1 al alegerilor prezidențiale, Gabriel Oprea a semnat un protocol de susținere a candidatului PSD, Viorica Dăncilă. A primit la schimb funcția de vicepreședinte al PSD și drept de vot în CEX. Semnarea protocolului a fost anunțată public abia o săptămână mai târziu, pe 22 noiembrie, dar liderii PSD au susținut că nu știau că Oprea va reveni astfel în structurile de decizie ale formațiunii.

Potrivit articolului 46 alineatul (4) din statutul PSD:

La toate nivelurile, preşedinţii structurilor interne de tineret, femei, pensionari şi aleşi locali ale PSD, reprezentantul PES activists România şi reprezentantul centralei sindicale cu care PSD are încheiat protocol la nivel naţional, fac parte de drept din Biroul organizaţiei şi sunt asimilaţi funcţiei de vicepreşedinte al organizaţiei PSD corespunzătoare.

Gabriel Oprea, fostul ministru de Interne care a demisionat din guvernul Ponta după moartea polițistului Bogdan Gigină, a apărut duminică seară la sediul PSD, la ora difuzării rezultatelor de tip exit poll.

Viorica Dăncilă a explicat, duminică seară, de ce fostul ministru de interne, Gabriel Oprea, a fost la sediul PSD. Ea a anunțat că fostul lider UNPR este acum vicepreședinte în Comitetul Executiv al PSD, unde are și drept de vot, funcție obținută ca lider sindical, în urma semnării unui protocol de colaborare.

„Noi am făcut protocol de colaborare cu sindicatele, cu CNSLR Frăția, cu Uniunea Militarilor și Polițiștilor, am făcut cu mai multe sindicate, iar prin aceste protocoale pe care le-am semnat, lidierii sindicatelor respective fac parte din Comitetul Executiv Național. Avem cu cinci sindicate. Toți liderii de sindicate au funcție de vicepreședinte la nivel de Comitet Executiv Național. Am făcut cu cinci sindicate, deci avem cinci vicepreședinți. Au și drept de vot”, a spus Viorica Dăncilă, întrebată despre motivul pentru care Gabriel Oprea a fost prezent duminică la sediul PSD.