Adrian Streinu-Cercel, anunţ important pentru românii din diaspora: Orice cetăţean care vine de afară va intra în carantină

Managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase "Matei Balş", medicul Adrian Streinu-Cercel, le transmite românilor care vor să vină de Paşte în ţară ca, dacă nu au o nevoie anume să vină, să nu vină, iar dacă trebuie totuşi să vină, să ia în calcul că ar putea fi izolaţi la domiciliu.

Marţi seară s-au format cozi uriaşe de maşini la Vama Nădlac. "Cred ca au gresit sensul. Am facut apel sa stea in tarile de origine. Nu au inteles, e mare pacat. Dacă vorbim de 40 de mii de pers care au venit in tara acum, mai punem si ce se vede aici si ce o sa fie maine, o sa fim depasiti şi nu o să putem ţine sub control valul de oameni. Orice cetăţean care vine de afară va fi băgat în carantină.(..) nu va dau veste. Nu sunt in pozitia de a lua aceasta decizie, va zic unde se poate ajunge. Lumea trebuie sa stie ca-si asuma riscul. Avem două posibilitati de carantina: instituionalizata si la domiciliu 14 zile. Daca oamenii nu inteleg ce sa faca si ei tot vin in tara... Avem un popor care trebuie sa fie protejat. Aceste zone vor fi monitorizate și se vor lua măsuri la nivel teritorial care pot pleca de la mici zone care vor fi închise și încarantinate, până la sate, comune, etc" a spus Adrian Streinu-Cercel la România TV.

Ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, a anunţat marţi că transportatorii români şi străini care operează servicii aeriene regulate pe relaţia Italia au anulat pentru perioada 9-23 martie 151 de zboruri dus-întors.

"Transportatorii aerieni români şi străini care operează servicii aeriene regulate pe relaţia Italia au anulat pentru perioada 9-23 martie un număr de 151 de zboruri dus-întors. Categoric, acest lucru înseamnă pierderi, pierderi pentru industria de transport aerian. În ceea ce priveşte transportul rutier, evoluţia în prezent - se înregistrează scăderi semnificative în cazul transportului de pasageri raportat la aceeaşi perioadă a anului 2019", a precizat Bode în şedinţa de guvern.

Pe de altă parte, ministrul a remarcat că şi înaintea adoptării deciziei Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă (CNSSU) referitoare la suspendarea transportului feroviar, aerian şi rutier pe relaţia cu Italia se înregistrase o scădere a numărului de zboruri, în condiţiile în care se redusese numărul de pasageri.

Cazul numărul 29 de îmbolnăvire cu noul coronavirus a fost confirmat marţi seară, fiid vorba despre o femeie din Bucureşti. Femeia este un contact al bărbatului de 60 de ani care a fost iniţial internat la Spitalul ”Dimitrie Gerota” din Capitală.

”A fost confirmat şi cazul numărul 29 de îmbolnăvire cu noul coronavirus. Este vorba de o femeie din Bucureşti, în vârstă de 47 de ani”, a anunţat marţi Grupul de Comunicare Strategică.

Femeia este contact al pacientului de 60 de ani care a fost internat la Spitalul „Dimitrie Gerota”, fiind apoi diagnosticat cu coronavirus,

Acesta este cel de-al nouălea caz confirmat marţi în Capitală, patru dintre cazuri având legătură cu acest bărbat.

De asemenea, alte trei cazuri au fost confirmate în ţară.

O anchetă epidemiologică a fost declanşată la Spitalul de Urgenţă Dimitrie Gerota din Bucureşti, unde a fost internat iniţial cel de-al 17-lea caz de coronavirus din România, bărbatul de 60 de ani. Bărbatul din Bucureşti diagnosticat luni seară cu coronavirus a fost internat în 5 martie cu simptome diferite de cele ale pacienţilor infectaţi, testul fiindu-i făcut câteva zile mai târziu, când a dezvoltat o simptomatologie pulmonară foarte agresivă. El a fost transferat la Institutul ”Matei Balş”.