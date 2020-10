Adrian Streinu Cercel reînvie proiectul "Vacanţa mare", prin care bătrânii ar urma să fie izolaţi de familii

"«Vacanţa mare» nu va fi un proiect, se va transforma într-un cadrul legislativ, într-o lege şi cu siguranţă nu o să se cheme «Vacanţa Mare»” a afirmat Adrian Streinu Cercel duminică, într-o conferinţă de presă.

Acesta a mai declarat că autorităţile au făcut, pentru gestionarea crizei sanitare, "legislaţie pe genunchi” care a "ieşit cu erori” şi promite că va încerca, în calitate de membru al Parlamentului, să propună legi care să se aplice în condiţii de criză sanitară.

"Voi încerca să creionez foarte multe cadre legislative care să ne ajute în condiţii de pandemie. Pe noi, pandemia ne-a găsit total descoperiţi. Când am spus că n-avem legislaţie pentru carantină, nu s-a auzit acest lucru. A trebuit să treacă câteva luni de zile ca să auzim de legislaţia pentru carantină. Nu trebuie să se mai întâmple aşa ceva! Vom scăpa de pandemia asta, cu siguranţă, câţi dintre noi, nu ştiu să vă spun, dar vom scăpa de ea. Vor veni celelalte generaţii care trebuie să fie şi ele protejate şi să ştie din timp ce au de făcut, noi am scris legislaţie acum pe genunchi, că aşa au fost vremurile. Pe genunchi am scris-o, cu erori a ieşit. Multe puţine, nu asta este problema, important este că avem ce să utilizăm şi trebuie puse în practică. Pe urmă le schimbăm,, evident” a declarat Streinu Cercel.

În ceea ce priveşte controversata propunere privind izolarea vârstnicilor pentru ca aceştia să fie feriţi de riscul infectării, şeful Institutului ”Matei Balş" susţine că nu a spus "niciodată că trebuie să izolăm bătrânii, absolut niciodată”, ci că trebuie "să le dăm o şansă, să îi ţinem departe”

"Cine îşi iubeşte părinţii să şi-i izoleze, să îi ferească de îmbolnăvire. (...) În ultimă instanţă intervine guvernul şi asigură locuri unde aceste persoane se pot duce, ca să fie în siguranţă. Nu ţinem la ei, nu ne interesează dacă se îmbolnăvesc, atuncea nu se aplică programul” a adăugat el.