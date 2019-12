Adrian Zuckerman, după dezvelirea plăcii de bronz trimisă de Trump la 30 de ani de la Revoluţie: România nu este complet eliberată

Placa din bronz care a fost trimsă de preşedintele SUA, Donald Trump, a fost aşezată pe clădirea Garnizoanei din Piaţa Libertăţii din Timişoara, care va adăposti viitorul Muzeu al Revoluţiei.



"Această placă este dedicată spre eternă amintire locuitorilor eroici ai Timişoarei şi martirilor care au pierit în urmă cu treizeci de ani luptând pentru libertate, democraţie şi drepturile omului în Decembrie 1989. Dumnezeu să le binecuvânteze memoria! Dumnezeu să binecuvânteze poporul roman! Donald J. Trump, Preşedintele Statelor Unite ale Americii”, stă gravat pe placa memorială a preşedintelui Statelor Unite.



Aceasta a fost realizată de o firmă de construcţii din Timişoara, Constructim. Este turnată în bronz şi are 1.20mX0.80m. Textul este scris atât în limba engleză, cât şi în română. În partea superioară e reprodusă emblema Casei Albe, iar în partea de jos a fost gravată stema Statelor Unite ale Americii.



"Ideea a venit unor oameni din România şi din Timişoara să capteze cuvintele preşedintelui Trump şi au făcut această placă în memoria oamenilor pierduţi la Revoluţie. Textul acesta vine direct de la domnul Trump şi placa a fost făcută aici. Preşedintele trimite aceste cuvinte în memoria oamenilor morţi atunci şi ca mulţumire oraşului Timişoara că a început Revoluţia împotriva comunismului. E o mare onoare pentru mine să fiu aici. Eu am fost născut în România în timpul lui Ceauşescu, după care eu şi familia am plecat în 1965 şi nu mi-am închipuit în viaţa mea că comuniştii o să dispară cât sunt viu şi nu mi-am închipuit în viaţa mea că o să am onoarea să vin înapoi în România în calitatea asta”, a spus ambasadorul SUA la Bucureşti, Adrian Zuckerman, conform News.ro.



"E fantastic. România a făcut lucruri pe care nu puteam să mi le imaginez. Din păcate,sunt multe alte lucruri de făcut. Sunt o mulţime de influenţe maligne din păcate, care vin de la vecinii din nord, din păcate sunt influenţe de la chinezii comunişti. Şi acum, la 30 de ani de când au căzut comuniştii, este straniu să avem discuţii de chestiuni ca 5G cu chinezii comunişti. Îmi pare rău că se întâmplă aşa ceva. Trebuie să mergem înainte şi trebuie tot timpul să ţinem minte cum s-a câştigat. Se fac paşi importanţi în fiecare zi. Am avut săptămâna asta discuţii cu preşedintele Iohannis, cu primul ministru Orban şi au idei să meargă înainte şi să facă multe avansuri împotriva corupţiei pentru ca România să poată să avanseze pe toate fronturile, economic, militar, industrial. E singurul fel de a merge înainte. Am urmărit cu multă atenţie şi ce îmi aduc aminte cel mai mult e că lucrurile acestea au început în Germania şi în alte ţări şi nu pot spune ce bucuros am fost când am văzut că începe şi în România. România a fost ultima şi, din păcate, România nu este complet eliberată. Sper că ce a început acum 30 de ani să se completeze în viitorul apropiat”, a precizat Zuckerman.



La ceremonia de dezvelire au participat şi IPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Călin Dobra, primarul Nicolae Robu, preşedintele executiv al Camerei de Comert Timiş, Florica Chiriţă, mai mulţi parlamentari de Timiş, dar şi revoluţionari.