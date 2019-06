Adriana Bahmuţeanu, operaţie de urgenţă. Cu ce problemă gravă se confruntă vedeta

Adriana Bahmuțeanu se pregătește de operație, scrie viva.ro. A găsit un medic care o poate ajuta.

„Eu acum cinci ani am avut o operaţie, am avut multiple hernii. Mi s-a pus o plasă, dar pentru că am făcut efort, acea plasă s-a rupt. Este unde băgată printre maţe. Ghinion de neşansă. Probabil e o greşeală, dar nu mai contează. De vreo lună am început să fac investigaţii pentru că mă durea în partea stângă. Nu oricine poate să facă o asemenea operaţie. Nu se bagă oricine la aşa ceva. Există risc de deces. Urgenţă este când plasa agăţată în intestine rupe un intestin. Se poate întâmpla oricând.", a spus Adriana Bahmuţeanu.

Citeşte şi Cum a rămas fără un picior Silviu Prigoană. Mărturiile lui Vasile Prigoană, tatăl fostului politician FOTO

„Urmează să fac nişte investigaţii şi să mă hotărăsc când mă voi opera. Mi-a fost foarte greu să găsesc medicul potrivit, dar l-am găsit. Nu ştiu dacă mai putem programa. Este o urgenţă.", a mai adăugat ea.

Adriana Bahmuțeanu se operează la nas. Este una dintre vedetele cu cele mai multe intervenții estetice din showbiz

De când a topit kilogramele, Adriana Bahmuțeanu nu se mai oprește din a-și face intervenții estetice. Fosta soție are implant mamar, rejuvenare vaginală, acid hialuronic în buze, dar și o rinoplastie. Lista cu intervețiile vedetei nu se oprește aici, pentru că a făcut și liposucție abdominală și la picioare.