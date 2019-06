Adriana Petrescu dă din casă! Ce spune soţia lui Dan Petrescu despre GELOZIE. Cum s-au cunoscut cei doi

Adriana Petrescu a acordat un interviu pentru OK!Magazine, în care a oferit detalii despre mariajul de 12 ani pe care îl are cu fostul fotbalist şi actual antrenor.

"Dacă stau bine să mă gândesc sunt 16 ani împreună, ţinând cont că ne-am căsătorit după patru ani de relaţie. Pot spune că am preluat din pragmatismul lui, iar eu l-am molipsit cu calmul meu şi cu gândirea mea pozitivă", a declarat Adriana Petrescu.

Soţia lui Dan Petrescu a vorbit și despre gelozia în cuplu: "Nu am fost niciodată o persoană geloasă. Eu cred că gelozia apare când nu ai încredere nici în tine, nici în persoana de lângă tine. Multă lume confundă dragostea cu posesia. Când iubeşti, vrei ca persoana de lângă tine să fie doar a ta. Noi nu deţinem, însă, oameni. Eu şi Dan avem o relaţie matură, bazată pe respect reciproc şi încredere. În plus, adevărul e că nici nu ne-am dat vreodată motive de gelozie. Am fost şi suntem mult prea implicaţi în povestea noastră de dragoste".

Adriana Petrescu și-a amintit și despre momentul în care l-a cunoscut pe actualul ei soţ: "L-am cunoscut în Bucureşti, prin nişte prieteni comuni. Eu venisem acasă din Italia, în vacanţa de Paşte, şi urma să mă întorc. Nici prin gând nu îmi trecea că această întâlnire avea să îmi schimbe destinul. Aveam planuri mari legate de cariera mea. Curând, am avut de ales între iubire şi carieră. Îmi doream însă foarte mult o familie, iar el mi-a demonstrat că e bărbatul potrivit cu care să o întemeiez".