Afacerile baronului de Neamţ Ionel Arsene au ieşit la iveală. Cum îi pasa contractele bănoase cumătrului Ginel

G4media a monitorizat sistemul de de achiziţii publice SEAP şi a descoperit cum în mandatul lui Arsene s-au dat mai multe contracte către firmele controlate de cumătrul lui, Gheorghe Vlasie zis Ginel. Arsene i-a botezat un copil lui Ginel, potrivit presei locale. În prezent, Arsene este judecat pentru corupție la Tribunalul Bacău într-un dosar al DNA, iar Ginel pentru aderare la grup infracțional organizat, evaziune și spălare de bani, într-un dosar al DIICOT.



Și firmele controlate de Ginel, Aqua Parc din Roznov și Edil Ștef din Săvinești, sunt judecate pentru evaziune și spălare de bani. Aceasta nu le-a împiedicat să obțină contracte de zeci de milioane de euro cu CJ Neamț condus de Arsene, dar și cu alte Consilii județene conduse de pesediști, precum CJ Bacău sau Galați.



Contractele lui Ginel cu CJ Neamț sunt câștigate fie prin licitație cu o singură ofertă declarată admisibilă prin caietul de sarcini, fie prin selecție de oferte, fie chiar prin încredințare directă.



Specializarea lui Arsene și a oamenilor lui este construcția de drumuri, dar și afacerile cu balastiere. Prin interpuși, Arsene controlează și televiziunea locală Tele M, percheziționată în 2017 de DNA Bacău în urma unor suspiciuni potrivit cărora plățile facute de firmele de construcții către televiziunea locală ar fi reprezentat, în realitate, un parandărăt către Arsene.



CJ Neamț, condus de Ionel Arsene, a concesionat pentru 21 de ani și groapa de gunoi de la Girov unei companii de salubritate care deține un depozit de deșeuri și în Teleorman și al cărei director adjunct a fost numit de Dragnea administratorul public al județului Teleorman. Contractul este uriaș: 26 de milioane de euro fără TVA.



Ionel Arsene este și cel care l-a impus în 2018 la Ministerul Economiei pe Dănuţ Andruşcă, considerat unul dintre cei mai slabi miniștri.

Lista contracatelor atribuite de CJ Neamț condus de Ionel Arsene către cumătrul său, Gheorghe Vlasie zis Ginel.



8 octombrie 2019: Consiliul Județean Neamț condus de Ionel Arsene a semnat un contract în valoare de aproape 2,5 milioane de euro pentru modernizarea a 7 km de drum județean între Mălini-Stânișoara-Borca cu firma lui Gheorghe Vlasie, Aqua Parc din Roznov. A fost organizată licitație deschisă. 9 firme au depus oferte, însă doar una a fost declarată admisibilă.



11 august 2017: Firma lui Vlasie, Aqua Parc, asociată cu Construcții GABAP, semenează un contract cu CJ Neamț de 2,2 milioane de euro pentru modernizarea a 6 kilometri de drum județean între localitățile Viișoara – Scăricica – Bisericani – Sanatoriul Bisericani. Contractul a fost atribuit în urma unei proceduri simplificate de selecție a 7 oferte, având drept criteriu prețul cel mai scăzut.



Firma Construcții GABAP din Dobreni, cu un punct de lucru în localitatea Viișoara, îl are ca asociat unic pe Florin Roșu, potrivit Registrului Comerțului.



12 septembrie 2016: CJ Neamț a semnat un contract în valoare de aproape 650.000 de euro cu asocierea de firme Drupo Neamț – Aqua Parc – M & G Consulting Roznov – Construcții GABAP – Invest Plus – Protech pentru refacerea unor drumuri afectate de inundații. A fost un contract atribuit prin încredințare directă motivat de o ”situație de urgență extremă survenită în urma unor evenimente care nu puteau fi prevăzute de autoritatea contractantă”.



Drupo este societatea de drumuri și poduri a CJ Neamț. Compania de stat a fost în insolvență din 2014 până în aprilie 2019. Potrivit presei locale, firma Aqua Parc a lui Ginel Vlasie, cumătrul lui Arsene, este considerată una dintre căpușele companiei de stat. Potrivit unui raport al administratorului judiciar din perioada de insolvență, ”pierderea contabilă în sumă de 5.275.259 lei înregistrată de debitoare (Drupo Neamţ – n.r.) în anul 2009 se datorează gestionării ineficiente a capitalului societăţii Drupo Neamţ, executării defectuoase a contractului de mandat încheiat cu d-nul Cadăr Leonard (fost senator PDL – n.r.), precum şi datorită folosirii bunurilor, respectiv a disponibilităţilor băneşti şi a creditelor persoanei juridice Drupo Neamţ, în folosul altor persoane, respectiv a persoanelor juridice: Asiri Internaţional, Trust CCDP, Aqua Parc, Darcons, Elbuz Com, Tehnoutilaj, Dom Trade,Trans Orvivel, Lemar Industries, Vivat Construct, Electronus Piaf, F.C. Ceahlăul S.A.”



O altă firmă din asociere este M&G Consulting, care operează o balastieră din Roznov.



Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma este deținută de Dumitru-Daniel Niță (60%) și Ioana-Daniela Sava (40%). Niță a intrat oficial în firmă în octombrie 2019, după ce s-au retras Mihai-Bogdan Lupeș și Alexandru Ungureanu.



Daniel Niță este asociatul unic al firmei Trust CCDP din Roznov, considerată o ”căpușă” a companiei de stat Drupo (vezi mai sus). Potrivit Registrului Comerțului, Trust CCDP (98,33) și Alexandru Ungureanu din Roznov (1,67%) sunt asociații companiei R TV Neamț, care operează Tele M, televiziunea locală controlată și favorabilă lui Arsene.



Televiziunea a fost ”călcată” în 2017 de procurorii DNA Bacău care căutau contractele de publicitate încheiate de Tele M cu firme de construcții din Neamț. Constructorii aveau contracte cu Consiliul Județean Neamț și procurorii aveau suspiciuni că anumite facturi reprezentau parandărătul pentru contracte sau deblocarea plăților. Vezi mai multe aici.



De altfel, potrivit presei locale, relația de amiciție dintre drumarul Niță și Arsene este binecunoscută, cei doi fiind văzuți deseori pe la petrecerile din județ. Un alt membru al găștii lui Arsene este Vlad Marcoci, fost șef al CJ Neamț, fost prefect, ex-deputat, ex-director la Administrația Bazinală de Apă Siret, fost director de investiții la Apele Române, fost PNL, PDL, actual PSD.

