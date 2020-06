Afacerile locale din Cluj-Napoca şi Constanţa, afectate de anularea festivalurilor Untold şi Neversea

Fondatorul Untold şi Neversea, Edy Chereju, susţine că perspectiva industriei depinde de durata în care vor fi aplicate restricţii ce menţin o teamă la nivelul populaţiei, soluţia pe termen scurt fiind o recalibrare a evenimentelor, în zona permisă de autorităţi.

În acest an, festivalurile Electric Castle, Untold şi Jazz in the Park din judeţul Cluj, dar şi Neversea din Constanţa au fost anulate. Majoritatea artiştilor care ar fi trebuit să urce pe scenă în această vară au reconfirmat prezenţa în anul 2021. Cu toate acestea, firmele locale din cele două oraşe suferă drame generate de pierderile rezultate.

"Am cântărit foarte mult această decizie, fiindcă ne-am fi dorit foarte mult să putem face cele două evenimente în acest an sau măcar un singur festival. În luna martie, când a început toată această epidemie și în România, am fost convinși că, orice s-ar întâmpla, trebuie să fin optimiști și să credem în posibilitatea de a face aceste festivaluri, dar iată că realitatea este alta", spune fondatorul Untold și Neversea la Profit TV, în emisiunea Profit LIVE.

Bugetul Untold pentru acest an a fost fixat la 18 milioane euro, de la 16 milioane euro anul trecut, din care mai mult de jumătate sunt costuri cu producția evenimentului (logistica, echipamente, angajați). La aceasta se adaugă bani vărsați în comunitatea orașelor Cluj-Napoca (Untold) și Constanța (Neversea), prin cheltuieli ale participanților la hoteluri, localuri sau închirieri de apartamente, fonduri estimate la peste 45 milioane euro (Cluj), respectiv 20 milioane euro (Constanța). Bani care în acest an nu se vor mai regăsi în business-urile locale, explică Edy Chereji.

Fondatorul Untold şi Neversea susţine că dacă creşterea numărului de persoane la un festival va fi făcută treptat, populaţia va învăţa să se adapteze la un nou mod de raportare la ce înseamnă libertatea şi bucuria de a merge la un eveniment.

"Ceea ce cred să se poate întâmpla și ceea ce va fi, până la urmă, rezolvarea acestei situații va fi politica pașilor mărunți, evenimente cu un număr redus de persoane, de 500 de persoane, cu restricții conform normativelor. Dacă acest lucru se va întâmpla frecvent și vom avea 1-2 luni de evenimente - pornim cu 500 de persoane, apoi, după o lună, creștem la 1.000, apoi, după încă o lună, creștem la 1.500 - și vor învăța și oamenii să se adapteze la un nou mod de a te raporta ce înseamnă libertatea și bucuria de a merge la un eveniment, cred că vor fi tot mai mulți participanți. Asta este soluția, să ne recalibrăm cu toții în zona care va fi permisă de autorități", spune fondatorul Untold și Neversea, adăugând însă că nu orice eveniment va putea fi considerat un festival.