Afacerist român, prins de OPT ori fără permis. Al treilea dosar penal într-un singur an

Afaceristul Marian Mărunțelu a comis-o din nou, iar zilele trecute a fost prins de polițiști la volan, deși nu avea permis de conducere. Pe numele bărbatului a fost întocmit un dosar penal sub aspectul desăvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Citeşte şi: Şoc în Copou. Fiul unui afacerist controversat din Iaşi, implicat într-un dosar de trafic de droguri

„La data de 3 martie, polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție Iași au oprit, pentru control, un autoturism condus de un bărbat, de 62 de ani, din municipiul Iași. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a constatat faptul că acesta are suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, iar în baza probatoriului administrat în cauză, la data de 3 martie, bărbatul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași.

În luna noiembrie, un echipaj al Poliției Rutiere l-a tras pe dreapta pe afaceristul din Iaşi. După primele verificări specifice, oamenii legii au constatat că acesta nu figurează în bazele de date cu permis de conducere valabil, iar din acest motiv, omul de afaceri a fost condus la Secția a V-a de Poliție.

Al treilea dosar pentru conducere fără permis într-un an

În momentul în care a fost audiat de către poliţişti, afaceristul a declarat faptul că are permis valavil şi că este vorba despre o eroare. Însă, verificările ulterioare au arătat faptul că acesta are permisul de conducere suspendat de o perioadă mai lungă de timp. Oamenii legii au întocmit pe numele bărbatului un dosar penal pentru conducere fără permis, al treilea dosar într-un an, din acelaşi motive.

Marian Mărunțelu are un dosar penal care se afla pe rolul instanței. Anchetatorii l-au acuzat pe acesta de conducerea unui vehicul fără permis, fiind vorba despre trei acte materiale. Odată trimis dosarul la Judecătoria Iași, magistrații au decis începerea judecății. Pe data de 3 iulie 2019, judecătorii au considerat că poate începe procesul penal.