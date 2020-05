Agafia povesteşte cum a murit soţul ei, după ce a băut spirt cu alcool metilic: "Ca un cărăbuş de mai. Bine că s-a dus!"

Agafia Teofan (50 de ani) este din localitatea Stolniceni-Prăjescu, judeţul Iași. Soțul ei a murit recent după ce a băut spirt contrafăcut. Nu era prima dată când consuma astfel de dezinfectant, însă acum, substanța din care era făcut, alcoolul metilic, i-a adus moartea. Chiar și Agafia a recunoscut că mai bea spirt. Însă, în ziua fatidică, ea și-a cumpărat vin.

Era mândră că toți vecinii au văzut-o la televizor și pe internet și a râs ștrengărește când a început din nou să povestească. „Ce să mai zic acum? A murit ca un cărăbuș de mai. Cu mâinile și picioarele în sus… Asta este… Bine că s-a dus, că tare am mai tras multe cu el…

Eu am trăit greu cu el. Înainte să moară eu m-am urcat în pod. El mi-a luat scara și a trebuit să sar. Am dat cu capul de ciment… m-am lovit tare… dar asta e, bine că am scăpat acum”, a spus Agafia pentru Bzi.ro.

Văduva și-a înmormântat soțul creștinește

În satul Brătești din comuna ieșeană Stolniceni Prăjescu patru persoane și-au pierdut viața după ce au băut alcool metilic.

Înainte să se producă nenorocirea cu soțul ei, Agafia a găsit moartă o vecină. „Eu prima dată pe ea am văzut-o… tot ca un cărăbuș era. Patru au murit, cum mor cărăbușii de mai. De la Spirt, de la SANTE”, a completat Agafia.

„L-am dus la groapă așa cum se duce. Întâi a fost la IML, apoi l-am adus direct la groapă. Poate am făcut cam mult, dar o să-i facem cruce și ce mai e și gata. Asta a fost cu cărăbușii de mai. El a fost al patrulea. S-a terminat!

Spirt medicinal am băut căt curge pe Siret…ce să am, n-am avut nimic. Am mâncat și am muncit. Și eu înainte să moară Alexe ( soțul Agafiei- n.r.) am băut la un vecin ceva tărie. Nu m-am simțit prea bine și cred că era ceva acolo, dar am muncit și n-am avut nimic până la urmă. Spirtul n-are ce să-ți facă dacă e bun… Îl faci în două cu apă și iese de vreo 35 de grade”, a mai povestit Agafia.