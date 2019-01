Ai intoleranță la gluten? ACESTEA sunt primele SEMNE

1. Probleme ale tractului gastrointestinal

Simptomele sunt asociate cu balonarea, diareea, dureri abdominale, greturi, constipatie. Multi oameni au pus gresit diagnosticul de sindromul colonului iritabil (SCI). Studiile au confirmat ca 10-15% din populatia lumii sufera de SCI. Insa diagnosticul poate conduce catre oameni care au intoleranta la gluten si nu primesc tratamentul corespunzator. De aceea simptomele nu dispar.

2. Modificari inexplicabile ale greutatii

Intoleranta la gluten poate duce la acumularea de kilograme in plus sau, dimpotriva, la slabire nejustifificate. Acest lucru este cauzat de procesul inflamator de la nivelul celulelor si de catre tulburarile metabolice. Daca in ultima vreme ai avut modificari inexplicatile ale greutatii, urmareste intoleranta la gluten.

3. Dezechilibru hormonal

Exista o legatura directa intra intoleranta la gluten si tulburarile hormonale. Acestea pot duce la cicluri menstruale neregulate, fluctuatii bruste in greutate, sindrom premenstrual, tulburari de somn. Dezechilibrele hormonale cauzate de intoleranta de gluten sunt mai accentuate in perioada pubertatii, sarcinii si menopauzei.

