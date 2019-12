Ajunul Anului Nou. Iata cum sa inchei 2019 ca sa iti fie bine in 2020. Top 12 concluzii valoroare din viata ultimului deceniu!

Suntem in ultimele zile ale lunii decembrie 2019, ale anului, ale deceniului si ale actualei ere astrologice. Noul inceput este doar la o aruncatura de bat. Acest deceniu a trecut asa de repede incat abia ne dezmeticim pentru a trage concluzii de folos pentru anii ce vin.

Pentru multa lume, ideea de a intra intr-un nou deceniu aduce panica si multi nu sunt pregatiti sa dea drumul acestui an ce se incheie. Insa ne asteapta multe lucruri pozitive in viitor iar aceasta iminenta schimbare va aduce tuturor noi oportunitati de a evolua in propria calatorie prin aceasta lume. Fie ca abia astepti, fie ca iti este un pic frica, lucrurile vor capata sens pentru tine in curand si vei vedea ca te vei acomoda cu noua realitate.

Ce sa luam cu noi in 2020 ca principale concluzii din multiplele concluzii, experiente, lectii de viata, provocari si oportunitati traite in 2019?

Iata un top 12 idei care sunt foarte valoroase si care ne pot usura calatoria in continuare prin viata. Sa le tinem aproape si sa nu le uitam pe parcursul momentelor urmatorului an.

1. Nu e nimic in neregula sa ne distram

Majoritatea dintre noi provenim din generatii in care accentul pus pe munca, munca si iar munca a fost urias. Mai mult, multi am crescut cu perceptia de a ne simti vinovati daca permitem prea multa relaxare, distractie sau daca ne dam voie sa traim asemenea momente inainte de a trece la treaba. In realitate, in timp ce ne simtim bine relaxandu-ne sau veselindu-ne, facand ce ne face placere, creierul nostru secreta hormoni ai fericirii iar vibratia corpului nostru creste si o data cu ea si sanatatea fizica, emotionala si mentala. Traim intr-o lume care ne forteaza sa fim prea seriosi. Avem, insa, nevoie de echilibru. Iesi afara, da-ti voie sa te bucuri, sa te distrezi, sa te plimbi, sa fii vesel. Nu traim o vesnicie si ar trebui sa profitam de fiecare clipa pe care o avem pe aceasta planeta pentru a experimenta BUCURIA.

2. Nimeni nu este perfect, cu totii facem greseli

Efectiv nu exista nimeni perfect pe aceasta planeta. Fiecare om e supus greselii si este foarte bine ca este asa. Doar prin asa-zisele greseli invatam si evoluam. In plus, nu exista greseala ci experienta din care intelegem ceva si decidem daca data viitoare o repetam sau nu. Cine se preface ca nu are erori, afiseaza o masca. Lucrurile nu sunt asa cum par a fi sau cum sunt zugravite de unii. Impaca-te cu greselile tale, iarta-te pentru asa-zisele vinovatii si mergi mai departe eliberat. Nu mai cara poveri ce sunt rodul imaginatiei mintii tale.

3. Nimic nu are cum sa se intample peste noapte

Progresul necesita timp. Chiar si in clipele in care ti se pare ca nu ai realizat prea multe, de fapt te inseli. Chiar ai realizat. Priveste-te unde erai cu viata ta, cu realizarile, cu gandirea, cu relatiile acum 10 ani si unde esti acum. Analizeaza pe care domenii de viata ai evoluat si nu te biciui ca nu ai facut-o pe alte domenii. Continua sa fii perseverent pe directia scopurilor tale realiste. Nu visa la cai verzi pe pereti ca apoi sa te superi ca acei cai verzi nu sunt deja la tine pe batatura. Crede in tine si munceste cu consecventa spre orice doresti sa implinesti.

