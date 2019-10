ALDE îşi reface grupul de la Camera Deputaţilor înaintea votului pe învestirea Guvernului Orban

"Vă anunţăm reînfiinţarea grupului ALDE. (...) Vă informăm că am depus toată documentaţia conform regulamentului către conducerea Camerei Deputaţilor şi către Secretariatul general", a anunţat deputatul Toma Petcu, potrivit Agerpres.

Grupul ALDE va fi compus din deputaţii Anton Anton, Constantin Avram, Steluţa Cătăniciu, Andrei Gerea, Dumitru Lovin, Ion Cupă, Toma Petcu, Marius Surgent, Varujan Vosganian, Adrian Mocanu, Daniel Olteanu, Doru Mihai Oprişcan, Eusebiu-Manea Pistru-Popa şi Ion Tabugan.

Toma Petcu a informat că el va fi liderul grupului, iar vicelideri - Steluţa Cătăniciu, Adrian Mocanu, Daniel Olteanu şi Ion Tabugan şi secretar - Marius Surgent.

"Am decis refacerea grupului ALDE la Camera Deputaţilor. În urma discuţiilor cu toţi colegii mei, deputaţi ALDE, alături de care am construit în ultimii ani proiectul politic democrat - liberal am decis astăzi, 21 octombrie 2019, refacerea grupului parlamentar ALDE la Camera Deputaţilor, prin reafilierea mea la grup. Am făcut acest gest de reconciliere, absolut necesar, pentru a da posibilitatea miilor de membri ALDE să poată fi desemnaţi în secţiile de votare la alegerile care urmează. Este exprimarea, într-un moment limită pentru partid, a respectului meu pentru eforturile făcute de aceşti oameni de-a lungul anilor pentru a ţine în viaţă ALDE, un proiect care dacă nu ar fi fost lovit din toate părţile, ar fi fost astăzi poate principala forţă liberală din România. Dincolo de lideri și de orgoliile lor importanți cu adevărat sunt oamenii care construiesc acolo la firul ierbii, cu sacrificii și cu bună credință.

Sper ca acest gest al meu să marcheze un restart general în abordarea destinului politic al ALDE", afirmă deputatul Ion Cupă, într-un comunicat de presă, postat pe Facebook.

Potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, un grup parlamentar este format din cel puţin 10 parlamentari care au candidat pe listele aceluiaşi partid politic.