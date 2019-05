Alege-ţi 2 animale preferate şi află ce te aşteaptă în viaţă

A. Pisica – naivitate

Munca

In 2019, viata ta va arata ca Ziua Cartitei si vei avea nevoie de rabdare extraordinara, scrie virale.ro. Uneori te vei confrunta cu situatii neplacute si deranjante care iti vor otravi existenta sau te vor plictisi.

Aminteste-ti, rabdarea este pasaportul tau pentru viitor. Retine iritarea si va da roade. Odata cu trecerea timpului, vei realiza ca eforturile tale nu au fost in zadar.

Dragoste

In noul an, te vei indoi de sentimentele tale. In fata schimbarii, multe lucruri iti vor parea „nevrednice de dragoste". Dar nu face miscari bruste – poate ca esti doar obosit.

Citeşte şi Horoscop TAROT săptămâna 6-12 mai 2019. Mesajele CĂRŢILOR DE TAROT pentru cele 12 zodii

Aminteste-ti ca in acest an trebuie sa scapi de tensiune si suspiciune si sa incerci sa nu complici lucrurile.

B. Caine – prietenie

Munca

In acest an, vei incepe sa inveti sa colaborezi si vei invata cum sa realizezi o cooperare pe termen lung. La mijlocul anului, vei experimenta un dezechilibru sau o pierdere, insa aceasta inseamna ca te-ai bazat prea mult pe altii.

Trebuie sa faci totul pe cont propriu, sa nu astepti sau sa soliciti ajutor si sprijin, cu dedicare deplina. Si va contribui la stabilirea unor relatii de lucru, si te va face mai prietenos si mai puternic.

Dragoste

Vei experimenta multe urcusuri si coborasuri in acest an pana cand nu vei mai face drama din viata. Pune accent pe prietenii in relatii, si acest lucru te va ajuta la reducerea asteptarilor ridicate.

Cand cei doi copaci sunt inca puieti mici, ramurile lor nu se intersecteaza. Nu poti personaliza relatiile pentru a crea ceea ce doresti. Ca un copac, ai nevoie de timp pentru a creste. Ramurile lungi se pot sprijini reciproc. Nu grabi lucrurile, ia-o pas cu pas.

C. Cal – calatorie

Munca

Un cal se bucura de alergare: alearga de cele mai multe ori pentru a obtine un rezultat, sau alearga pentru placere, dar obtine un rezultat. In acest an va fi mult de munca si multa concurenta, dar trebuie sa te concentrezi asupra obiectivelor si sa continui aceasta calatorie. Trebuie sa te bucuri de acest proces si sa inveti lucruri noi.

Dragoste

Indiferent daca scopul tau este, de exemplu, sa incepi o familie, sa cumperi o casa sau sa te casatoresti, daca nu ai gasit pacea interioara, atunci nu se vor implini. Nu este nevoie sa depui eforturi excesive, lasa totul ca de obicei.

Acesta este sensul calatoriei. Vorbind despre sentimente, nu trebuie sa iti faci griji cu privire la ceea ce se va intampla in viitor, dar fii pregatit sa te bucuri de prezent, sa experimentezi totul impreuna. Nu te grabi.

D. Vaca – rutina

Munca

Trebuie sa faci cele mai simple lucruri si uneori lucrurile simple pot fi dificile. Doar bucura-te de viata obisnuita fara exces si vei descoperi ca uneori este mai bine decat acte excentrice si diverse surprize.

Dragoste

Aceasta combinatie te lasa sa te bucuri de toate lucrurile din viata de zi cu zi. Nu trebuie sa te concentrezi pe sentimente, ci pe altii. In relatia din acest an, este foarte probabil ca vor exista situatii in care te simti ofensat. Cand astepti ceva de la un partener, trebuie sa te gandesti, de ce sa nu incep sa fac ceva?

Trebuie sa incepi de acasa. Daca te bucuri de viata de acasa, te iubesti. Daca casa ta este in ordine, vei fi in armonie. Dupa ce ai investit bani in casa ta, vei intelege treptat cum merg lucrurile in relatie.

E. Caprioara – aventura

Munca

Esti o persoana care are nevoie de un sentiment de securitate, dar in acest an vei gasi ca munca pare a fi necunoscuta. Abilitatile tale, desigur, te pot ajuta sa treci prin acest necunoscut! Instabilitatea in acest moment este singura modalitate de a creste. Totul depinde de alegerea personala. Nu-ti fie frica, priveste-ti temerile in fata.

Dragoste

Este foarte probabil ca in trecut ai fost confruntat cu un dezechilibru sau disconfort in relatie si iti este usor sa faci fata neglijarii, dar uneori creeaza o bariera si mai mare. Ai nevoie de rabdare, blandete, pentru a gestiona relatiile si a invata sa faci compromisuri.

F. Leu – restrictie

Munca

Leul este unul dintre animalele care are caracteristicile unui lider. Curajul de a cultiva in tine calitati pe care nu le-ai posedat in trecut. Acest lucru iti va permite sa iti accelerezi cresterea si sa incepi sa intelegi ce este libertatea.

Dragoste

Te poti pierde cu usurinta sau devii ceea ce doresc altii, dar in cele din urma vei descoperi ca nu va puteti intelege cu adevarat reciproc. Nu iti ascunde trasaturile adevarate, leul nu devine o oaie, exprima-te sincer.

G. Bufnita – secret

Munca

In acest an, este foarte probabil ca vei intalni oameni care iti contrazic valorile. Poti recunoaste cu usurinta intentiile unei alte persoane, dar din aceasta cauza vei atrage oameni care nu ar trebui sa fie provocati. Concentreaza-te mai bine pe explorarea ta, cauta propriile defecte si imbunatateste-ti intuitia proprie.

Dragoste

Nu iti insela inima, nu incerca sa urmaresti un anumit scop si nu ramane cu oamenii care nu te iubesc.