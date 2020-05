ALEGERI LOCALE 2020. Candidat-surpriză la Primăria Capitalei

ALEGERI LOCALE 2020. "Am asistat ȋn ultimele două luni la o situație greu de acceptat ȋn secolul XXI. Instituțiile statului ne-au lipsit de libertăți esențiale și au forțat antreprenori să ȋși ȋnchidă afacerile și să lase un million de oameni fără un loc de muncă. Statul nu a avut ȋncredere ȋn cetățenii săi că se pot proteja, atât pe ei, cât și pe cei vulnerabili, apropiați lor. S-a preferat să se impună restricții și instituțiile statului să pedepsească cetățenii, ȋn loc să ȋi avertizeze, să le ofere informații și posibile soluții și să ȋi ajute în mod real să depășească, cu bine, provocările.

Toată lumea din jurul meu se plânge de politicieni și de faptul că activitatea lor afectează profund cetățenii cinstiți, care muncesc, plătesc taxe și produc valoare ȋn România. Ȋnsă, din păcate, foarte puțini sunt cei care și fac ceva ȋn sensul acesta. Eu am ales să mă implic, motivat și de frica de a-mi fi atacate direct, ȋn continuare și sub diferite forme, libertatea și proprietatea. Ȋn același timp, am convingerea că există un suport popular pentru o nouă abordare, ȋn favoarea unei dezvoltări economice și a unei eficiențe ȋn relația dintre stat și contribuabil. Vreau să demonstrez că există alternative raționale la clasa politică actuală și că noi, cei care am reușit să construim ceva ȋn cariera noastră, putem aduce rapid un suflu nou și o schimbare ȋn bine și ȋn administrația publică”, spune Octavian Bădescu.

Antreprenorul militează pentru o guvernare centrală și locală democratică și eficientă, dar și pentru o relație cetățean-stat bazată pe respect și pe principii de bun simț.

“Cred că o țară poate performa doar atunci când cetățenilor le sunt respectate drepturile individuale, când statul are o intervenție minimală ȋn economie, când percepe taxe și impozite corecte și le arată oamenilor, ȋn mod transparent, pe ce le sunt cheltuiți banii. Mai cred ȋn puterea comunităților de se implica ȋn procesul de decizie locală și centrală și de a alege ceea ce e mai bine pentru ele. Pe astfel de principii ȋmi voi baza formula de administrare locală a Bucureștiului, vizând anumite transformări sistemice, ȋn măsura de a pune lucrurile pe un făgaș corect”, adaugă Octavian Bădescu.

Candidatura fondatorului companiei Freedom Group va beneficia, ȋn primul rând, de susținerea activă a comunității pe care a creat-o și pe care intentionează să o dezvolte ȋmpreună cu oameni care îi împărtășesc viziunea.

“Ȋn măsura ȋn care și alti oameni, alte organizații, formațiuni politice, ȋmpărtășesc valori similare și consideră că putem face echipă ȋn demersul de resetare a administrației publice, am toată deschiderea la a lucra ȋmpreună pentru a transforma Primăria București într-o instituție eficientă, transparentă, care respectă drepturile și libertățile cetățenilor. Hai la treabă!”, a conchis Octavian Bădescu.

Octavian Bădescu este antreprenor în sectorul serviciilor și investitor, actualmente proprietar al companiei de consultanță imobiliară Freedom Group. Ȋn 2007, a fondat Sameday Courier, prima companie de curierat din România listată la bursă, apoi a activat ȋn domeniul serviciilor de consultanta imobiliara. S-a implicat ȋn proiecte sociale, precum cele ale comunității RBL. Susținător al unei piețe libere și al libertății în ansamblu, în luna martie 2020, ca reacție la abordarea politică ȋn problematica COVID-19, Octavian Bădescu a demarat inițiativa online #hailatreaba și a trimis conducerii statului o scrisoare deschisă, reunind vocile a peste 1.000 de persoane din toate mediile sociale, ce prețuiesc libertatea individuală.