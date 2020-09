ALEGERI LOCALE 2020. Dan Barna: "Am fost în competiţie electorală cu PNL, acolo unde nu a fost posibilă colaborarea"

"E greu de spus ceva ce s-a schimbat in 4 ani in Bucuresti. Ok, parcarea aia supraterana numită Podul Ciurel.

Oamenii au zis ca si azi au stat in trafic, desi s-a schimbat primarul, dar astea sunt glumele de dupa campanie. Sunt asteptari uriase si nu va fi usor. Asteptarea asta ca peste noapte traim in Helsinki e nerealista, dar sunt sigur ca oamenii inteleg asta.

In lunile urmatoare vor incepe si investitiile, iar in anii viitori se vor vedea si rezultatele.

Campania cu Nicusor a fost corecta. Asa e Nicusor, el nu raspunde mereu, suna inapoi dupa ore sau zile, dar e ok. El a ajuns la o maturitate de om politic ce i-a permis sa fie candidatul dreptei unite si sa castige. Asta inseamna si o intelegere foarte clara, si din partea noastra si a PNL, a faptului ca daca nu reusim sa furnizam rezultate palpabile pentru Bucuresti, oamenii nu ne vor ierta.

De la PSD nu se astepta nimeni, un partid cu probleme de coruptie, unde sa faci ceva e mai mult o gluma. Nicusor in momentul de fata este al bucurestenilor. El are oricand usa deschisa, fara nici un dubiu, dar el a intrat in rolul de om care isi asuma o primarie, cu echipa lui, deci nu cred ca va intra in vreun partid.

La cum arata cifrele in momentul de fata, eu mi-as dori asta, sa avem o majoritate simpla USR-PLUS-PNL, vom vedea cand se vor numara toate voturile. La momentul acesta toata lumea asteapta sa vada de cati consilieri dispune. Nu am nicio indoiala ca Nicusor va avea intelepciunea necesara sa-si construiasca majoritatea pentru proiectele mari. Cand se va intra intr-o logica de constructie, toata lumea va vrea sa fie parte, odata ce vom scapa de acea structura de consilieri adusi de prin Voluntari.

Apropos de legenda legata de PMP, poziti noastra a fost aliniata cu mesajul dat si catre PNL. Cat timp candidatii sunt aceiasi care au votat cot la cot cu Gabriela Firea, nu putem fi aliati. Este o lupta pe care trebuie sa o ducem in perioada urmatoare. Faptul ca sunt 30% de voturi PSD in Bucuresti inseamna ca trebuie sa confirmam prin proiecte.

Importanta este constientizarea faptului ca fiecare vot conteaza. De exemplu, la Chiajna am pierdut la 55 de voturi. In Voluntari este un fel de Pandelistan. Panourile electorale sunt toate afisele vopsite cu smoala neagra, in afara de ale lui Pandele. Eu nu am crezut pana n-am vazut. Deci nu e nicio surpriza. Faptul ca Bucurestiul s-a eliberat de clanul Firea-Pandele este o reusita pe care inca nu multi o inteleg in profunzimea ei. Ar fi fost mult mai bine ca intelepciunea de care au dat dovada partenerii de la PNL sa fi existat acum 4 ani. S-a invatat din acea greseala, dar era mai bine daca ar fi existat atunci.

Am castigat Timisoara, ceea ce la nivel de simbolistica insemna foarte mult. Rezultate foarte bune si la Iasi, unde nu am reusit sa castigam, pentru ca acolo a fost un USL reactivat, cu domnul Chirica sustinut si de PNL si de PSD. La Pitesti cum am fi putut sa colaboram cu PNL, cand viceprimarul PSD era acum candidatul PNL?

Am fost in competitie electorala cu PNL acolo unde nu a fost posibila colaborarea. Care ar fi fost mesajul meu de sustinere pentru domnul Chirica? Ca vrem restaurarea clasei politice cu primarul PSD, actual PNL?

Noi in 2016 aveam 9%, cu care am reusit sa contram ordonanta 13, cu ajutorul oamenilor iesiti in strada. Nu zic ca e exclusiv meritul nostru, dar am contribuit. Cu acei 9% am reusit sa ducem initiativa Fara Penali in Functii Publice, pana mai trebuie sa treaca de senat si apoi sa facem referendum. Noi am vrea sa organizam referendumul odata cu alegerile parlamentare. Nu am nicio indoiala ca romanii vor vota pentru a avea in Constitutie acest principiu de bun simt, care ar aduce o igiena morala in politica romaneasca.", a spus Dan Barna.

Citeşte şi: Gabriela Firea, prima declaraţie după ce a pierdut alegerile: Am făcut prea multe la Primăria Capitalei