Gabriela Firea, prima declaraţie după ce a pierdut alegerile: Am făcut prea multe la Primăria Capitalei

"Am ţinut ca în această intervenţie ultimă în calitate oficială vrem să continuăm munca împreună pentru modernizarea Bucureştiului. Preţuiesc fiecare vot şi îl port în suflet şi să promit să nu vă dezamăgesc niciodată. Sunt faptele sunt proiectele. Nimeni nu le poate demola. Nimeni nu poate demola Spitalul de la Gomoiu, de exemplu", a afirmat Gabriela Firea.

Fostul primar al Capitalei a adăugat că speră ca proiectele pe care le-a început la Primăria Capitalei să fie continuate de Nicuşor Dan.

„În afară de obiectivele pe care le-am finalizat sunt câteva la care ţin şi sper ca noul echipă să le ducă la bun sfârşit – Spitalul Metropolitan mi-aş dori să fie finalizat. De asemenea, pasajul Doamna Ghica să nu devină un şantier abandonat. De asemenea, prelungirea Ghencea. Ce pot să vă mai spun este că în CGMB reprezentarea va fi asigurată. Potrivit datelor BEC, PNL şi USR PLUS au vot majoritar. Cred că e mai bine să se întâmple lucrurile aşa. Probabil dacă aş fi primit de la bucureşteni al doilea mandat, acesta ar fi fost aproape imposibil de exercitat, din cauza unei majorităţi de dreapta în Consiliul General care s-ar fi opus oricărui proiect pe care l-aşi fi propus. Deci absolut o situaţie delicată ar fi fost în următorii 4 ani. Nu am ce să îmi reproşez decât că am făcut prea multe la Primăria Capitalei. Las proiecte în valoare totală de 1 miliarde de euro", completat Firea.

"Orice sfarsit este un nou inceput. Raman o voce a oamenilor. Contati pe implicarea mea", a mai transmis fostul edil pe pagina de Facebook.

Nicuşor Dan, candidatul PNL- USR PLUS la Primăria Capitalei, a obţinut 42,75% din voturi la alegerile locale de duminică, în timp ce contracandidata sa de la PSD, primarul în funcţie Gabriela Firea are un scor de 38%, indică datele parţiale după numărarea a peste 94% din voturi. Cei din PSD au luat cele mai multe voturi la Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Gabriela Firea anunță: Urmează PURGATORIUL pentru mine. Atunci când și cei din familia ta te lovesc cu cuțitul în spate e mai dureros

Firea spune că a fost sabotată în special de pe eșicherul de stânga. "Va urma o perioadă dificilă pentru mine. Urmează un purgatoriu, urmează câteva luni de reproșuri a noii echipe, dar după câteva luni noua echipă va trebui să vină cu fapte.

Sunt aproape 5 puncte distanță între mine și principalul contracandidat. Cred că a fost un cumul de factori. Pe dreapta a existat un cumul de partide, dar pe stânga oameni care ar fi putut să facă front comun, și pe stânga unii au dorit să mă lovească alături de inamici. Atunci când și cei din familia ta te lovesc cu cuțitul în spate e mai dureros".

Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, susține că în prezent nu are niciun plan politic, dar după ce se va odihni, se va consulta cu familia, abia atunci își va face planurile de viitor.

"Nu știu exact ce voi face, nu știu exact încotro mă voi îndrepta. Mă voi odihni, mă voi gândi, mă voi consulta cu familia, încă nu știu ce decizie voi lua. Chiar dacă nu voi mai fi primarul oamenilor, eu voi fi întotdeauna vocea oamenilor.", a spus Gabriela Firea.

Gabriela Firea a declarat, într-o transmisiune live luni pe Facebook, că nu are ce să îşi reproşeze în legătură cu mandatul pe care l-a exercitat la Primăria Capitalei, decât poate că a dorit să facă prea multe lucruri pentru bucureşteni. Prim-vicepreşedintele PSD a adăugat că probabil este mai bine cum au fost rezultatele la alegerile locale, pentru că probabil dacă ar fi primit un al doilea mandat de la bucureşteni, i-ar fi fost aproape imposibil să îl exercite, în contextul în care în Consiliul General al Municipiului Bucureşti va fi o majoritate a PNL şi USR-PLUS, care s-ar fi opus oricărui proiect pe care l-ar fi propus.

