Alegeri locale 2020. Traian Băsescu: Dacă liberalii pierd Primăria Capitalei, Ludovic Orban rămâne fără serviciu

Traian Băsescu a spus că dacă va câştiga Nicuşor Dan, o va face pe muchie. Fostul preşedinte a declarat la România TV că sunt şanse mari ca cel pe care îl susţine PNL-ul să piardă primăria Capitalei. Traian Băsescu a precizat că dacă se va întâmpla acest lucru, chiar el va contribui la prăbuşirea premierului Orban.

"Nicuşor Dan va câştiga pe muchie, dacă va câştiga. Sunt şanse mari să piardă. Daca liberalii pierd Primaria capitalei, in urmatoare săptămână Ludovic Orban iar rămâne fără serviciu. Pentru că eu nu-l voi ierta. Voi contribnui la prăbuşirea lui. Dacă a făcut o socoteală atât de proastă încât dreapta va pierde Primăria Capitalei pentru a N-a oară...Aduceţi-vă aminte ce bâlbâială a făcut dreapta la alegerile trecute. Penibilă. Cu trei candidati schimbati. Acum nu au avut un candidat şi au făcut tot ce se poate ca Nicuşor Dan să nu câştige. Asta e rezultatul interesului lui Barna, ca Nicuşor Dan să nu câştige şi a interesului lui Orban, să vadă PMP sub 5 la sută să spună 'hai nu ne mai bâzâiţi, intraţi şin voi aici unde a venit Baga cu toată trupa ca să terminăm fuziunea cu PDL-ul. Pentru că PMP este un pilon din PDL, a spus Traian Băsescu la #Romania Tv#.

Fostul preşedinte a făcut câteva precizări şi referitoare la zvonurile că se va retrage din cursă pentru a câştiga Gabriela Firea.

"În ceea ce priveşte zvonurile ca in ultima clipă Băsescu se retrage, e o prostie. In primul rand voturile nu le ai în traistă şi nu le poti muta. Niciodata nu am cumparat sau vandut voturi. Nu o sa o fac acum pentru nimic in lume", a mai spus Traian Băsescu.

Traian Băsescu şi-a făcut testul antidrog

Candidatul PMP la Primăria Capitalei, Traian Băsescu, spune că și-a făcut testele antidrog și COVID-19 cerute de Gabriela Firea contracandidaților și îi propune acesteia o dezbatere în doi sau trei, în sala de consiliu a primăriei.

"Nu aş spune că sunt neaparat bizare cerinţele Gabrielei Firea, in conditiile in care suntem in pandemie si in condiţiile in care vedem ca politia opreste in fiecare seara tineri care au consumat droguri.

Intr-o lume care a facut din droguri un mod de viata, cred că este normal.

Sunt doua tipuri de teste pentru consumul de droguri: unul se poate face chiar in platou. Nu ai nevoie de alte complicatii. Testul pe care il face politia este unul informativ. Daca vrei sa ai un test complet, îl faci pentru vreo sase tipuri de droguri. Poti sa cumperi pachetul intreg.

Eu mi-am cumparat pachetul

Doamna Firea a sperat că noi o sa refuzam aceasta umilire. Eu nu o consider umilire. Am făcut ambele teste", a spus Traian Băsescu la România TV.

Reamintim că primarul general Gabriela Firea spune că va participa la dezbateri cu contracandidații săi la Primăria Capitalei dacă aceștia "prezinta public testele covid si antidrog la zi".