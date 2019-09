ALEGERI LOCALE MOLDOVA. Cum se face campanie la fraţii de peste Prut FOTO şi VIDEO

"În această campanie vă invit să le zâmbim ironic candidaților politicieni care se laudă cu merite pentru care noi deja am achitat. Trăiesc în Chișinău totă viața și mereu m-am gândit la oamenii cu care am lucrat, deștepți și onești. Mi-am dat seama că acum este acel moment când pot să mă implic, să ajut aici acasă", a spus Dumitru Țîra.

Candidatul PPEM a mai declarat că prioritatea sa vor fi oamenii care trăiesc în municipiul Chișinău, iar funcționarii care sunt implicați în scheme de corupție vor fi concediați și trași la răspundere.

„Orașul Chișinău este despre oamenii care vorbesc și nu-i ascultă nimeni, care muncesc și speră că va fi mai bine, dar se scaldă în corupție. Trebuie să construim un oraș de care să ne mândrim și să ne bucurăm. Un oraș curat cu parcuri, grădinițe și drumuri bune. Vreau un oraș în care suburbiile să trăiască bine. Toți suntem responsabili de viitorul capitalei. Acest viitor este despre încrederea pe care o investim într-un singur om", a punctat Dumitru Țîra.

Candidatul PPEM este de părere că în 20 de ani chișinăuienii au ajuns să trăiască într-un oraș urât de care este rușine.

„Nu mai vreau așa. Doresc concepte de stil pentru cartiere. Nu este ok ca molurile din Chișinău să fie unicele locuri de distracție. Am citi destul de mult despre care trebuie să fie prioritățile unui oraș modern, asta însă am înțeles că nu este despre Chișinău", a declarat Țîra.

În prezent, pentru funcția de primar la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în circumscripția electorală municipală Chișinău au fost înregistrați următorii candidați: Victor Chironda, Ion Ceban, Andrei Donică, Teodor Cârnaț, Valeriu Munteanu, Valerii Klimenco și Vitalie Voznoi.