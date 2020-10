ALEGERI PARLAMENTARE 2020. Ludovic Orban deschide lista la Bucureşti. Aurescu s-ar putea găsi pe liste

ALEGERI PARLAMENTARE 2020. "Am hotărât pe data de 20, data depunerii semnăturilor pentru susţinerea candidaţilor PNL în alegerile parlamentare şi după depunerea semnăturilor la BEC va urma pe parcursul zilei de 20 şi 21 octombrie depunerea listelor de candidaţi în fiecare circumscripţie electorală. Sigur am stabilit şi alte detalii legate de graficul de campanie, de evenimentele pe care vrem să le organizăm în campanie şi evident am discutat despre respectarea riguroasă a normelor de protecţie sanitară pe parcursul derulării campaniei. Obiectivul nostru e să câştigăm alegerile cu un scor cât mai mare posibil. După cum aţi văzut la locale, PSD rămâne în continuare un pericol. Mobilizarea partidului va fi exemplară, vom face o campanie intensă în care vom prezenta toate proiectele noastre", a declarat luni Ludovic Orban.

Nelu Tătaru deschide lista PNL Vaslui pentru Camera Deputaţilor

Chestionat dacă va deschide lista la Camera Deputaţilor la Bucureşti, Orban a răspuns: "Acesta e secretul lui Polichinelle. Normal. Preşedintele partidului candidează în Bucureşti".

Preşedintele PNL a mai spus, întrebat dacă Ion Ştefan care a fost implicat în scandaluri şi poreclit ministrul "Grindă" va fi pe lista candidaţilor, că "până una alta a fost grinda de care a dat cu capul Oprişan".

El a adăugat că ministrul Sănătăţii Nelu Tătaru va fi pe listă din partea PNL Vaslui. "Încă nu am primit lista validată. Când vom primi listele din partea fiecărei organizaţii judeţene, validate de colegi vom ştii exact cine candidează. Dar din câte ştiu domnul Tătaru, care este şi preşedintele organizaţiei judeţene Vaslui va candida la Cameră", a explicat Orban.

Referitor la ceilalalţi miniştrii care nu sunt parlamentari, precum Monica Anisie, Violeta Alexandru, premierul a precizat că "orice ministru care doreşte să candideze, mai ales după activitatea depusă au o şansă reală să candideze".

De asemenea, în măsura în care vor dori să candideze miniştrii tehnocraţi pe listele PNL, precum Nicolae Ciucă, Bogdan Aurescu sau Marcel Boloş, va fi susţinută candidatura lor, a mai spus Ludovic Orban.

El a mai afirmat că Daniel Constantin şi Sorin Cîmpeanu care s-au înscris în PNL se vor regăsi pe lista candidaţilor.

"Nu pot să vă spun până nu sunt votaţi în organismele statutare candidaturile. Sorin Cîmpeanu şi Daniel Constantin cu siguranţă vor fi pe liste. Să ne aducem aminte că Sorin Cîmpeanu, Daniel Constantin şi Mircea Banias au venit într-un moment decisiv în care, fără nicio explicaţie liderul Pro România a decis să nu sprijine Guvernul, şi voturile lor au fost decisive într-un moment extrem de important. Ei au avut o contribuţie extrem de importantă la învestirea Guvernului pe care îl conduc", a conchis Orban.