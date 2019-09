ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019: Semnături false şi pe listele depuse de Iohannis, Dăncilă sau Barna. Reacţia AEP

ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. "Parchetul a fost sesizat doar pentru cei opt candidați din cauza faptului că, aşa cum au fost făcute verificările la nivelul aparatului tehnic şi la nivelul BEC, cele opt candidaturi, potrivit verificărilor, scădeau sub numărul de 200.000 de semnături necesare pentru a depune şi înregistra candidatura. Ori ca să analizăm toate semnăturile, la PSD, PNL şi celelalte candidaturi, am procedat ca şi la acestea. La cele validate, au fost cel puţin 200.000 de semnături valide astfel încât să putem să înregistrăm candidatura. Fiind 1.400.000 la PSD, s-au verificat puţin peste 270.000 şi s-a considerat că s-a atins pragul de 200.000 de semnături valide, deşi au fost câteva semnături invalidate, dar nu reduceau pragul de 200.000. Acesta a fost motivul pentru care la aceste candidaturi nu a fost făcută o sesizare cu privire la faptă, nu la persoană ca şi în cazul celor opt", a declarat Constantin Mitulețu, președintele AEP.

"Problema este că, dacă vorbim, la unele candidaturi cu 300.000 de semnături au fost găsite 190.000 de semnături cu probleme care duceau sub pragul de 200.000, atunci am considerat că influenţează candidatura. Aşa cum aţi văzut, inclusiv Curtea a spus că aveam posibilitatea să verificăm şi dacă similitudinile influențau candidatura, atunci putea fi făcută o sesizare penală în legătură cu suspiciunea care a determinat înlăturarea acelui număr semnificativ de semnături cu consecinţa respingerii candidaturii. Acesta a fost criteriul legal de înregistrare a candidaturilor", a mai spus președintele AEP."Legea ne dă voie să verificăm şi pe formă şi pe fond. Fondul problemei este acesta cu privire la multitudinea semnăturilor identice, cu privire la copiile xerox ale unor tabele ca fiind originale, prezentate la BEC. Atunci noi ne-am pronunţat, Curtea a statuat, noi am respectat hotărârea Curţii care este aplicabilă tuturor în ceea ce priveşte acest proces electoral şi am decis admiterea candidaturilor, constatarea similitudinilor şi sesizare organelor cu privire la fapta prevăzută de legea penală cu privire la suspiciunile pe care le-am avut", a mai explicat Constantin Mitulețu.