Articol publicat in: Politica

ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019: Viorica Dăncilă a făcut ANUNŢUL în direct la România TV

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Viorica Dăncilă a spus că Lia Olguța Vasilescu va conduce campania electorală pentru alegerile prezidențiale. De asemenea, a precizat că sondajele interne ale partidului arată că va intra în turul al doilea al prezidențialelor. ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019: "Intrăm în turul doi. Lia Olguța Vasilescu va fi șeful campaniei electorale. Va conduce campania", a spus Viorica Dăncilă în cadrul unui interviu difuzat, luni seară, la România TV. "Eu cred că toți colegii vor fi implicați în campania electorală", a mai spus Dăncilă. DECALOGUL lui Dăncilă: "Voi fi un preşedinte implicat al românilor de pretutindeni!". Promisiunile candidatului PSD la prezidenţiale „A dat o știre: Olguța Vasilescu, șefă de campanie", a remarcat imediat Ion Cristoiu. „Da, nu a anunțat public până acum", a spus, ulterior, Victor Ciutacu. Viorica Dăncilă, întrebată ce scor își asumă PSD în primul tur al alegerilor, din 10 noiembrie, a răspuns că unul care să permită intrarea în al doilea tur și apoi câștigarea alegerilor. Pe 10 noiembrie, în România, vor avea loc alegeri prezidenţiale. Mandatul şefului statului este de cinci ani. Preşedintele României este ales „prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii". Este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente. În cazul în care niciunul dintre candidaţi nu a întrunit majoritatea de voturi, va fi organizat al doilea tur de scrutin pe 24 noiembrie, la care participă primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea numărului de voturi obţinute în primul tur. loading...

