ALEGERI PREZIDENTIALE. Dăncilă: "Nu vom gira un guvern care taie pensii şi salarii". Iohannis, trimis să lectureze Constituţia

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Viorica Dăncilă, premierul demis al României şi candidatul PSD pentru preşedinţie, a participat, miercuri, la o vizită electorală în judeţul Ialomiţa. Pe lângă pupatul de moaşte, Dăncilă a fost invitată să joace table într-un parc şi a deranjat un şahist în mijlocul unei partide. Joi, preşedintele PSD a continuat turneul electoral, cu acuze dure la adresa PNL şi a lui Klaus Iohannis.



Viorica Dăncilă a declarat, joi, la o întrunire electorală în judeţul Constanţa, că pentru cei care se pregătesc acum de guvernare oamenii nu contează, sunt simple cifre. Dăncilă le-a transmis alegătorilor să le spună tuturor celor cu care vor discuta că “trebuie să ne luăm ţara înapoi”. Dăncilă a fost prezentă, joi, la o întâlnire electorală la Ciobanu, cu cetăţenii din zona de nord a judeţului Constanţa. Ea a declarat cu acest prilej că oamenii trebuie să lupte pentru a-şi face singuri viitorul şi să fie trataţi cu demnitate. "Vrem ca în continuare să vedem ură şi dezbinare sau vrem să ne unim toţi, indiferent că suntem social-democraţi sau oameni de bună credinţă din această ţară, să luptăm pentru a ne face singuri viitorul, să luptăm să fim trataţi cu demnitate şi respect, să luptăm ca părinţii şi bunicii noştri să nu mai plângă niciodată, să luptăm pentru ca fermierii noştri să primească în continuare subvenţiile la timp şi să fie sprijiniţi, să luptăm pentru această ţară să fie a românilor nu a celor care ne vor răuL Toate acestea depind de noi, de cât de implicaţi vom fi, de cât de uniţi vom fi”, a afirmat Viorica Dăncilă. Liderul PSD a mai transmis că oamenii nu sunt în planurile celor care acum se pregătesc de guvernare, că nu contează pentru aceştia şi sunt doar nişte simple cifre. "Toţi cei de aici, unde sunteţi în planurile lor? Unde sunteţi în programul lor de guvernare? Dumneavoastră nu contaţi pentru ei, dumneavoastră sunteţi simple cifre pentru ei. Ei nu înţeleg că în spatele cifrelor sunt oameni, care au speranţe, au aşteptări, oameni care se gândesc la familia lor, oameni care vor să trăiască mai bine în ţara lor, nu au de unde să înţeleagă aceste lucruri pentru că nu iubesc oamenii şi nu ne respectă. De aceea PSD nu va merge la votul pentru noul guvern, nu putem să girăm un guvern atâta timp cât nu semnează că nu vor tăia pensii şi salarii”, a explicat Dăncilă. Ea a mai spus că este nevoie de lideri care să iubească oamenii şi că cei prezenţi trebuie să transmită tuturor că “trebuie să ne luăm ţara înapoi”. "Avem nevoie de lideri care să iubească oamenii, lideri care să nu stea nici în Palatul Victoria, nici în Palatul Cotroceni, ci să vină în mijlocul dumneavoastră. Avem nevoie de lideri care să fie sensibili la problemele dumneavoastră, avem nevoie de lideri care să iubească această ţară şi îşi dorească să fie tratată cu demnitate atât în plan intern, cât şi în plan extern. Sunt convinsă că noi toţi putem face acest lucru, dumneavoastră, cei cu care veţi discuta, spuneţi-le la toţi că trebuie să ne luăm ţara înapoi”, a mai declarat Viorica Dăncilă. La un moment dat, preşedintele PSD a enumerat mai multe numee de comune din judeţul Constanţa şi a greşit numele a două dintre acestea spunând Seimieni în loc de Seimeni şi Seraiu în loc de Saraiu. Viorica Dăncilă a fost însoţită la această întâlnire electorală de Eugen Teodorovici şi Mihai Fifor. La evenimentul de la Ciobanu au fost prezenţi, pe lângă primari din mai multe localităţi, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Marius Horia Ţuţuianu, preşedintele PSD Constanţa, Felix Stroe, consilieri judeţene şi parlamentari. Dăncilă va continua turneul electoral în judeţul Constanţa, urmând să mai aibă întâlniri cu alegătorii la Murfatlar şi la Constanţa. PSD răspunde provocării lansate de Klaus Iohannis privind cititul: Îl nominalizăm să citească legea fundamentală, Constituţia României Partidul Social Democrat a răspuns, joi, provocării lansate de preşedintele Klaus Iohannis privind cititul: ”Îl nominalizăm să citească legea fundamentală, Constituţia României”. Social-democraţii au distribuit şi clipul video postat de Klaus Iohannis pe Facebook în care citeşte dintr-o carte a lui Andrei Mihăilescu. ”Îl nominalizăm pe Klaus Iohannis să citească legea fundamentală, Constituţia României”, a transmsi, joi, PSD, pe pagina oficială de Facebook. Social-democraţii au folosit chiar şi hastag-ul recomandat de preşedintele Klaus Iohannis când a lansat provocarea: #timpulsăcitim. ”P.S.: Şi dacă nu poate citi decât o pagină, o recomandăm pe cea cu atribuţiile Preşedintelui”, au mai transmis social-democraţii. Preşedintele Klaus Iohannis propune românilor o provocare, să citească măcar o pagină şi să nominalizeze un prieten care să facă acelaşi lucru. Şeful statului atrage atenţia că România se află pe ultimul loc în Europa în privinţa cititului. Într-o postare pe Facebook, în care apare într-o bibliotecă şi cu o carte alături, preşedintele Klaus Iohannis spune că ”lumea aparţine celor care citesc”. Klaus Iohannis a transmis o provocare românilor, să continue această călătorie. ”Vă provoc să continuaţi voi această călătorie, să alegeţi o carte pe care o îndrăgiţi, să citiţi o pagină şi să nominalizaţi un prieten, un coleg sau chiar întreaga familie să facă la fel. Hai să ducem România printre marile culturi ale Europei, cele care citesc. Se spune că o mare călătorie începe cu un singur pas. Să începem călătoria noastră cu o pagină, să citim împreună, pagină cu pagină, om cu om”, a transmis şeful statului. Klaus Iohannis a citit o pagină dintr-o carte a lui Andrei Mihăilescu. loading...

