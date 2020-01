Alertă meteo cod galben. Fenomene periculoase în jumătate de ţară. Circulaţie îngreunată pe mai multe drumuri din România

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis avertizare cod galbe de vreme severă imediată pentru mai bine de jumătate de ţară. Centrul INFOTRAFIC informează că, la această oră, ceața densă reduce însă vizibilitatea în trafic sub 200 m și izolat sub 50 m pe mai multe artere rutiere din Alba, Arad, Argeș, Bihor, Bistrița – Năsăud, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Mureș, Sibiu, Olt, Teleorman, Timiș, Tulcea și Vâlcea. De asemenea, în condiții de ceață, cu vizibilitate redusă, pe alocuri, sub 100 de metri, se circulă și pe autostrăzile A1 București – Pitești și Sibiu – Deva, A2 București – Constanța, A3 Turda – Borș și Ungheni – Iernut, A3 București – Ploiești și A10 Sebeș – Turda.