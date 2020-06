Alertă în Covasna. Un urs a intrat în locuinţele oamenilor. A fost emis RoAlert

Localnicii din comuna Malnaş au fost avertizaţi în cursul zilei de luni, printr-un mesaj RoAlert, cu privire la prezenţa a trei urşi în zonă, însă primarul Szotyori Angéla-Gizella, susţine că sunt mult mai mulţi, iar cel mai periculos ar fi unul în vârstă de aproximativ 2 ani, care a ajuns să se hrănească inclusiv din frigiderele oamenilor.

"E un urs sau ursuleţ, are în jur de doi ani, nu ştiu dacă l-a adus cineva aici sau cum a ajuns la noi, dar este aşa de obişnuit să intre în casele oamenilor, nu îl deranjează dacă cineva trece pe lângă el. Deja nu mai ştiu azi noapte la a câta gospodărie a intrat. Asta e, intră din casă în casă. Deci nu numai în curte sau în gospodării, intră în casă. Până acum a intrat în case unde nu erau oameni, erau nelocuite, acum intră şi în case locuite. Prima dată a vrut să intre prin geam, a intrat pe urmă în pivniţă, oamenii erau acasă şi erau foarte speriaţi. Noi am luat toate măsurile care erau în puterea noastră, deja sunt trimise actele către minister ca să îl recolteze (...) Părerea mea e că degeaba îl ducem în altă localitate, oriunde o să îl ducă va intra în case că aşa este obişnuit. Are un comportament atipic, se vede că nu a fost un urs care a fost crescut în pădure (...) Sunt mai mulţi urşi în zonă, şi la Malnaş Băi şi la Valea Zălanului, dar restul nu intră în localitate, stau la marginea localităţii, nu au fost până acum alte reclamaţii, dar ăsta despre care vorbim acum, pentru care am cerut recoltarea, ăsta umblă prin gospodării (...) A făcut prea multe probleme şi oamenii sunt speriaţi. Vă daţi seama, a spart geamul termopan, a intrat, a mâncat tot ce a găsit în frigider (...) De vreo două săptămâni jumătate, cam aşa, face probleme", a declarat Szotyori Angéla-Gizella.

La mijlocul lunii trecute, senatorul UDMR Covasna, Fejér László-Ödon, a cerut Ministerului Mediului să acorde derogare pentru recoltarea preventivă a 520 de urşi, arătând că aceste animale, care s-au înmulţit foarte mult, pun în pericol vieţile oamenilor şi provoacă numeroase pagube materiale.

"Printr-un simplu calcul, conform unor studii, în România există un număr de 6.500 de exemplare de urşi, care este mult peste nivelul optim, iar din acest motiv este necesar să acordaţi derogări la prevenţie pentru sporul natural de 8%, adică pentru 520 de exemplare", menţiona senatorul Fejér László-Ödon, în interpelarea adresată luna trecută ministrului Mediului.