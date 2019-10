Articol publicat in: Extern

ALERTĂ MAXIMĂ! Un ciclon va mătura ţara. Va fi prăpăd

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află în Japonia că există riscul producerii unui ciclon tropical/taifun în zilele de 12 şi 13 octombrie (taifun Hagibis). MAE solicită cetăţenilor români să manifeste atenţie sporită dacă se află sau tranzitează zonele afectate, să urmeze sfaturile autorităţilor locale şi să urmărească îndeaproape informaţiile distribuite de autorităţile nipone competente. Cetăţenii români pot cere asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Japonia: +81(0)3-3479-1804, +81(0)3-3479-0431, +81(0)3-3479-0432. Apelurile vor fi redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă. Totodată, cei care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de permanenţă al misiunii diplomatice a României la Tokyo: +8180-4461-4465. MAE recomandă consultarea paginilor de internet https://www.jma.go.jp/jma/indexe.html, http://tokyo.mae.ro, www.mae.ro. Atenţionare de călătorie în Croaţia: Coduri roşu, portocaliu şi galben de vânt loading...

