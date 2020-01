Alertă meteo cod galben de ceaţă şi polei în 29 de judeţe şi Bucureşti. Probleme în trafic pe mai multe drumuri din România

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis avertizări cod galben de ceaţă densă şi polei pentru mai multe judeţe şi pentru Bucuresti. Traficul rutier se desfășoară îngreunat din cauza ceții dense, vizibilitatea fiind redusă sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Brăila, Ialomița, Buzău, Prahova, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dâmbovița, Constanța, Tulcea, Cluj, Olt, Dolj, Gorj, Bacău, Botoșani, Suceava, Galați, Neamț, Vrancea, Iași, Vaslui, Alba, Covasna, Brașov, Mureș, Harghita, Sibiu și municipiul București. De asemenea, în condiții de ceață, cu vizibilitate redusă, pe alocuri, sub 100 de metri, se circulă și pe autostrăzile A1 București – Pitești, A1 Sibiu – Deva, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești, A3 Turda – Borș, A4 Ovidiu – Agigea și A10 Aiud –Turda. În județul Constanța, în portul Midia sunt închise manevrele din cauza ceții dense.