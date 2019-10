Alertă meteo, jumătate de ţară este afectată de ceaţă şi burniţă

COD GALBEN

Valabil de la : 21-10-2019 ora 6:00 până la : 21-10-2019 ora 12:00



In zona : Județul Bacău: zona joasă;

Județul Botoşani;

Județul Galaţi;

Județul Neamţ: zona joasă;

Județul Vrancea: zona joasă;

Județul Iaşi;

Județul Vaslui;



Se vor semnala : Local ceață care reduce vizibilitatea sub 200 m, izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la : 21-10-2019 ora 4:00 până la : 21-10-2019 ora 10:00



In zona : Județul Brăila;

Județul Ialomiţa;

Județul Buzău: Buzău, Râmnicu Sărat, Vadu Pașii, Pogoanele, Smeeni, Mărăcineni, Poșta Câlnău, Zărnești, Valea Râmnicului, Săgeata, Cochirleanca, Grebănu, Padina, Puiești, Ziduri, Glodeanu-Siliștea, Costești, Topliceni, Glodeanu Sărat, Rușețu, Țintești, Râmnicelu, Gherăseni, Gălbinași, Podgoria, Săhăteni, Balta Albă, Stâlpu, Luciu, Brădeanu, C.a. Rosetti, Movila Banului, Ghergheasa, Scutelnici, Amaru, Boldu, Mihăilești, Cilibia, Vâlcelele, Largu, Florica, Bălăceanu, Robeasca;

Județul Prahova: Ciorani, Drăgănești, Baba Ana, Fulga, Balta Doamnei, Sălciile, Boldești-Gradiștea, Gherghița;

Județul Călăraşi;

Județul Giurgiu;

Județul Ilfov;



Se vor semnala : ceață ce determină scăderea vizibilității, local sub 200 m și izolat sub 50 m

Fenomene asociate : izolat burniță

Observatii : fenomenul va fi în extindere

COD GALBEN

Valabil de la : 21-10-2019 ora 4:00 până la : 21-10-2019 ora 10:00



In zona : Județul Constanta;

Județul Tulcea;



Se vor semnala : - ceaţă care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 m şi izolat sub 50 m.