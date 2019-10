Articol publicat in: Extern

ALERTĂ MONDIALĂ: Petrolier iranian, lovit de rachete

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un petrolier iranian a fost atins vineri de două tiruri de rachetă, la Marea Roşie, la aproximativ 100 de kilometri distanţă de portul saudit Jeddah, cauzând o scurgere de petrol, a anunţat proprietarul navei, relatează AFP. Un petrolier iranian a fost lovit vineri de două presupuse rachete în timp ce nava se afla la circa 100 de km de portul saudit Jeddah, incident care a provocat o scurgere de petrol în Marea Roşie, a indicat operatorul vasului, citat de AFP şi Reuters.



Compania naţională iraniană (National Iranian Tanker Company /NITC/), operatorul administrativ al flotei de petroliere în Iran, a indicat într-un comunicat că cele 'două explozii' care au lovit carena navei au fost 'probabil provocate de lovituri cu rachete'.



'Toţi membrii echipajului sunt vii şi nevătămaţi', a adăugat NITC, precizând că persoanele de la bordul 'Sabiti' încearcă să repare distrugerile provocate.



'Nu a existat niciun incendiu la bordul' petrolierului, a afirmat compania de stat iraniană care deţine nava, dezminţind informaţiile difuzate anterior de televiziunea de stat a Iranului, potrivit căreia petrolierul a luat foc în urma unei explozii.



Anterior, agenţiile de presă internaţionale, citând media oficiale de la Teheran, au comunicat că un petrolier iranian a luat foc în urma unei explozii în timp ce nava se afla în apropiere de portul saudit Jeddah (vest).



Potrivit experţilor citaţi de agenţia de presă iraniană Isna, ar fi vorba de un 'atac terorist', autorităţile de la Teheran declanşând o anchetă care este în curs de desfăşurare, informează Reuters.



Acest incident intervine pe fondul tensiunilor între Iran, pe de o parte, şi Arabia Saudită şi aliatul ei american, pe de altă parte.



În septembrie, Riadul şi Washingtonul au acuzat Teheranul că s-ar afla în spatele atacurilor împotriva a două importante rafinării din estul Arabiei Saudite, atacuri revendicate de rebelii houthi din Yemen. Iranul a dezminţit orice implicare.



Presupusul atac de vineri survine după ce mai multe petroliere au fost sechestrate de Iran în ultimele luni în regiunea Golfului şi reţinerea în iulie în largul Gibraltarului (extremitatea sudică a Spaniei) a unui petrolier iranian, autorizat să plece la 15 august. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay