Alex Bodi aruncă bomba, după ce rusoaica Daria a declarat că o voia de soţie: "Singura femeie cu care mă voi căsători este Bianca"

În aceste momente, blondina şi Bodi s-au împăcat, însă Bianca este un pic sceptică în ceea ce priveşte fidelitatea fostului ei soţ. După ce rusoaica a declarat că Alex Bodi a chemat preotul acasă, semn ca și-o dorea de soție, acum afaceristul îi dă replica rusoaicei.

Conform spuselor musculosului, gânduri de nuntă a avut și are doar cu Bianca Drăgușanu. De foarte multă vreme cei doi își plănuiau o nuntă ca în povești, doar că timpul și relația tumultoasă nu a mai dus acolo.

"Nu este adevărat. Singura femeie cu care am intenția de căsătorie este Bianca. Cu asta am spus tot", a declarat Alex Bodi pentru Spynews.ro.

"A chemat preotul. Îmi pare foarte rău de ea"

Rusoaica Daria Radionova a făcut zilele acestea câteva declarații despre relaţia cu Alex Bodi și încearcă să-i dea un sfat Biancăi, să îşi vadă de viaţa ei, că nu are niciun viitor cu Bodi.

”Acest lucru este deja dezgustător! Nu mi-a dat pace de patru luni, spunea că mă iubește și nu poate trăi fără mine și că împăcarea lui cu Bianca era necesară pentru a rezolva unele dintre problemele sale, pe care ea le-ar putea rezolva singură. Apoi, după rezolvarea acestor probleme a venit din nou la mine!

Mi-a spus că vrea doi copii de la mine, a invitat preotul acasă, m-a prezentat familiei, prietenilor, apoi și eu l-am prezentat părinților mei. Părinții mei nu au vrut să vorbească cu mine din cauza lui, au fost împotriva acestei relații! Dar i-a sunat și le-a spus că nu vrea să trăiască fără mine!

Eu nu l-am crezut niciodată și am încercat de multe ori să pun capăt acestei relații, dar mi-a cerut să îi dau o șansă! Am spus inițial că nu vreau să mă amestec în familia lui, dar el mi-a spus că nu are o familie. Vă spun sincer, de Bianca îmi pare foarte rău!

A înșelat-o de atâtea ori și o va mai face. Astfel de lucruri nu vor funcționa cu mine! Îmi pare foarte rău de ea, chiar nu vede toate astea?”, spunea Daria Radionova, pentru sursa menţionată mai sus.

