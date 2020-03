Alex Bodi rupe tăcerea despre relaţia cu rusoaica Daria Radionova. A înşelat-o pe Bianca Drăguşanu? "Atunci ne-am cunoscut""

Deoarece speculațiile au continuat, afaceristul a ţinut să clarifice lucrurile, dacă rusoaica a fost sau nu motivul separării lui de blondină.

„Hai să îți spun… Eu pe Daria am cunoscut-o cam acum o lună. Eu am avut o întâlnire cu câțiva oameni de afaceri și bancheri, la care a venit și fata aceasta care însoțea pe unul dintre partenerii mei de discuție. Atunci ne-am cunoscut iar ea s-a împrietenit cu iubitele prietenilor mei, au ieșit de câteva ore în oraș, și-au făcut unghiile împreună, chestii de genul ăsta. Așadar, să fie clar, eu nu am nici o treabă cu fata asta. Acesta este adevărul”, a declarat Alex Bodi pentru WOWbiz.ro.

Alex Bodi i-a dezvăluit secretul Biancăi Drăguşanu

Alex Bodi şi Bianca Drăguşanu au pornit un adevărat război, după ce au semnat actele de divorţ. Cei doi îşi aruncă vorbe grele şi fac dezvăluiri incendiare, unul despre comportamentul celuilalt.

Bărbatul nu a suportat că fosta lui soţie l-a denigrat şi a continuat să dezvăluie lucruri pe care puţini oameni le cunosc.

”În noaptea respectivă, ea amenința și urla, țipând că are un cuțit și vrea să se omoare și am patru persoane martore care erau la ea în casă, pot să declare lucrul ăsta. Și a luat nu știu câte pastile.. Ea, în nebunia ei, când am luat-o de pe jos, mi-a zis că a luat patru x****-uri. Am ajutat-o să-și revină și am chemat și pe cineva care să o ajute. Între timp și-a revenit, dar greu.”, a declarat Alex Bodi.

Afaceristul a trimis un prieten la locuința Biancăi, asigurându-se că va avea martori în cazul în care blondina va ieși pe post și va minți.

”Eu dacă nu aveam dovezile astea, eram ”omul negru”. Un prieten comun de-al nostru care avea cheia ei a venit de urgență la ea acasă, după ce l-am sunat că ceva nu este ok. Și să vă explic și motivul.

Tu nu ești o femeie psihic puternică și ai recurs la niște gesturi nedemne pentru o mamă și o femeie matură. Nu am vrut să creadă lumea că aș fi bătut-o eu și de aceea i s-a făcut rău. Cum puteam să demonstrez fără dovezi?”, a continuat el.