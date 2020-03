Alex Bodi şi-a tăiat venele, pentru ca Bianca Drăguşanu să îl ierte: "M-a bătut rău în maşină, apoi mi-a pus 6000 de euro în cont"

Vedeta recunoaşte faptul că afaceristul şi-a tăiat venele pentru ca blondina să îl ierte şi să nu meargă la poliţie, după ce a bătut-o.

Bianca Drăguşanu L-A UMILIT pe Alex Bodi. A dezvăluit cu cine a fost ÎNŞELATĂ

"Omul și-a asumat că și-a tăiat venele, este adevărat acest lucru. Fostul meu soț s-a pus în genunchi în fața mea, de ziua mea. A recurs la acest gest ca eu să-l iert și să nu ajungem la divorț, știa ce făcuse față de mine și a crezut că îi dau o altă șansă", a declarat Bianca Drăguşanu pentru Cancan.ro.

Bianca Drăguşanu continuă seria dezvăluirilor şi mărturiseşte că Alex Bodi a fost extrem de violent cu ea, în maşină, după care i-a virat 6000 de euro în cont, deoarece era desfigurată şi nu putea să onorezele evenimentele programate.

"M-a bătut rău de tot în mașină, apoi mi-a dat 6000 de euro"



"Mi-a făcut o afirmație defăimătoare, a spus că mi-a dat un pumn în față, dar m-a plătit pentru asta. De fapt, banii pe care i-am primit sunt banii pe care i-am pierdut eu, în timpul în care a trebuit să stau acasă și să-mi tratez vânătăile. În perioada aia nu am putut onora câteva evenimente de pe urma cărora urma să încasez fix suma pe care mi-a virat-o el. Mi-a oferit această sumă de 6.000 de euro în cont pentru că îi era teamă că mă duc la poliție.

Cătălin Botezatu, prima reacţie după ce Bianca Drăguşanu A DIVORŢAT. Uluitor: ce a spus designerul despre Alex Bodi

Eu nu m-am dus după el la Viena, el m-a luat la Viena din teamă, a vrut cumva să mă întoarcă din drum, nu-și dorea acel divorț care trebuia să se pronunțe pe data 3 decembrie. În drum spre aeroport a avut loc o discuție între noi, i-am zis că eu îl aștept acasă să divorțăm, el a început să mă jignească, eu i-am răspuns la fel, dar a devenit violent și m-a bătut rău de tot în mașină.

În starea în care eram, am urcat în avion și am venit acasă. Printr-un prieten comun, a doua zi, a încercat să ia legătura cu mine. Mai mult, mă suna de pe diverse numere de telefon. Mi-a zis să accept această sumă de bani pentru că știa că am de onorat niște evenimente. El mi-a virat banii ăștia în cont pentru că știa că două săptămâni nu pot ieși din casă, așa că, de frică să nu ajung la poliție și să declar ceea ce mi-a făcut, mi-a plătit această sumă, sumă pe care eu trebuia să o încasez, lucru ce nu s-a mai întâmplat din cauza faptului că a trebuit să stau în casă, să mă recuperez", a mai spus Bianca pentru aceeaşi sursă.

Alex Bodi îi cere maşina Biancăi înapoi

Bianca Drăgușanu conduce mașina lui Alex Bodi, mașină pe care nu i-ar fi plătit-o integral și pentru care ar fi făcut un contract fals, în care chiar ea a semnat, în locul lui. Alex Bodi a declarat că i-a reproșat Biancăi Drăgușanu că nu este OK ceea ce face și că nu trebuia să scoată acest circ la lumină.

„Eu am fost la sală, m-am trezit cu ea acolo. I-am zis de ce face circul ăsta, acum nu mai e mamă? Unde îi e demnitatea acum? Nu îi mai e că o râde o țară întreagă? I-am zis: nu încerca să fii altfel, uiți că umbli cu o mașină care nu e a ta, pentru care ai făcut contract fals? Mașina pe care o conduce e a mea, a semnat ea în locul meu. Mi-a dat doar o sumă de bani, acum i-am zis, ori îmi dă mașina înapoi și îi returnez banii pe care mi i-a dat, ori mi-o plătește integral! O să primească înștiințare de la avocatul meu.

La sală au mai venit două fete, adică eu am martori că nu am dat în ea, am discutat doar două minute și atât, doar despre chestia asta.

Aseară nici nu m-am întâlnit cu ea, eu am fost la Cucina în Herăstrău, ea a fost la treaba ei. Nu vreau să o mai văd. Eu m-am trezit cu ea la sală. I-am zis să nu mai încerce să fie altfel, cum să fie așa o falsă? Mă acuză că am lovit-o, dar nici vorbă de așa ceva”, a declarat Alex Bodi pentru sursa menţionată mai sus.