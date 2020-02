Alex Coita (PSL): "Avem un Guvern care efectiv orbecăie. Nu avem timp să pierdem (...) ca să înveţe să facă bastonaşe"

Alex Coita a postat pe Facebook următoarea declaraţie pe care a făcut-o în cadrul proiectului de ţară "România 10 din 10".

„Aici este partidul meu și cu el voi merge până la capăt. Îmi pare rău (...) că în PNL nu s-a putut găsi o formulă guvernamentală mai competentă, mai experimentată. Am impresia că se fac experimente pe timpul, banii și viața noastră! Avem un Guvern care efectiv orbecăie. Nu știe ce are de făcut, suntem la grădiniță. Nu avem timp să pierdem șase luni, un an din viețile noastre, ca să învețe să facă bastonașe. Ei nu știu că liftiera nu este angajată la minister, ci e angajată de o firmă care un contract?! Ei nu știu că într-o economie de piață contractele se respectă?!", a spus Alex Coita în turul „România 10 în 10”, care se apropie de final.

Totodată, politicianul a făcut și un anunț. „Trecem la etapa următoare a construcției. De acum până la alegeri vom avea permanent noutăți pentru voi. Ne-am propus să schimbăm felul în care se face politică în România și vom reuși asta, vă promit!”, a spus Alex Coita.

Ilan Laufer și Alex Coita au lansat Platforma Social Liberală, dar şi proiectul de ţară „România 10 în 10", cu zece măsuri ce vor fi luate în următorii zece ani pentru ca România să ajungă în primele zece economii europene.