Alexandra Becali rupe tăcerea. Mesaj dur după ce a fost părăsită pentru Miss Planet 2019

Alexandra Becali susţine, într-o postare pe Instagram, că Mihnea Grigoriu i-a fost dintotdeauna un simplu prieten.

"Am de făcut câteva precizări cu privire la ştirile apărute în presa mondenă, în care se scrie că de câteva săptămâni eu şi familia mea am trece printr-o dramă. Eu şi Mihnea Grigoriu ne cunoaştem încă din copilărie şi niciodată nu ne-a legat nimic mai mult decât relaţie de prietenie, fapt pe care de altfel el însuşi îl poate confirma. Având în vedere educaţia pe care am primit-o de la părinţii mei şi discreţia care mă caracterizează, nu voi mai face niciun comentariu cu privire la acest subiect şi am speranţa că jurnaliştii care încă îşi mai ghidează cariera după principiile deontologice vor face corecturile necesare, iar pe viitor vor evita să mai scrie ştiri vădit mincinoase cu privire la viaţa mea şi a familiei mele. Este totuşi păcat că momentele fericite prin care trecem să fie umbrite de asemenea neadevăruri care", a scris Alexandra Becali.

Ultima cucerire a lui Mihnea Grigoriu, după cum arată chiar profilul său de Facebook, este fotomodelul Denisa Hodișan. Originară din Oradea, tânăra a participat de-a lungul anilor la mai multe concursuri de miss.

Denisa Hodișan are 26 de ani și a terminat Facultatea de Matematică. Este de profesie model și a câștigat de-a lungul carierei mai multe competiții internaționale. Astfel, printre coroanele pe care le-a obținut se numără Miss Top Model Internațional, câștigat în 2016, dar și Miss Balkana 2017, Miss Planet Fotogenie 2017. Ultima competiție pe care a câștigat-o a fost recent, la Tbilisi, capitala Georgiei, Miss Planet 2019.