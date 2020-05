Alexandra Cadanţu: "Am văzut-o dezbrăcată pe Serena în vestiar. O săptămână am fost şocată!"

Alexandra Cadanțu a mărturisit că acea întâmplare a marcat-o foarte mult, dar și că atunci a realizat de ce Serena Williams a fost o "mașină de tenis", una dintre cele mai valoroase jucătoare din toate timpurile, dar și cu cei mai mulți fani.

”Prima dată când am fost la un turneu de Grand Slam și prima amintire pe care o am de când am intrat în vestiar a fost când am văzut-o pe Serena Williams pentru prima dată în viața mea.

Serena Williams, apariţie controversată la Australian Open. Cu ce a fost comparată ţinuta sportivei

Am văzut-o dezbrăcată și am rămas șocată timp de o săptămână, fiindcă e foarte mare. E incredibil cum poate să arate, cum poate să joace și cum poate să se miște”, a spus, pentru Gsp, Alexandra Cadanțu.

Serena este cea mai mică dintre surorile Williams, însă, la 38 de ani împliniţi în septembrie, continuă să joace. Într-un clasament în care Simona Halep se află pe locul 24, publicația The Delite susține că Serena Williams este "regina tenisului". Americanca este și jucătoarea cu cea mai mare influență din lumea tenisului. Nimeni n-a mai avut un asemenea impact asupra sportului alb, iar trofeele sale sunt grăitoare.

Serena are 23 de turnee de Grand Slam câștigate și e depășită la acest capitol doar de Margaret Court, care se află pe locul secund în ierarhia celor de la The Delite. Serena a mai câștigat 16 titluri de Grand Slam la dublu și dublu mixt, plus patru medalii olimpice de aur și de cinci ori Turneul Campioanelor.

Și suma de bani adunată din tenis este cea mai mare din istorie, 92,7 milioane de dolari, cu toate că vremurile actuale nu se pot compara cu cele din deceniile trecute în ceea ce privește sumele oferite ca premii.