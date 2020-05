În luna decembrie a anului trecut, fosta concurentă de la controversatul show de la Antena 1 anunța într-un mod inedit că este însărcinată. În perioada Crăciunului arătase hăinuțele pentru bebelușul pe care îl purta în pântece.

Din păcate, Alexandra de la Insula iubirii a pierdut sarcina și a încercat să țină totul ascuns, pentru a trece mai repede peste acest episod dureros, ne-au dezvăluit surse apropiate ei.

Fosta concurentă de la Insula iubirii și-a reluat activitățile și încearcă să uite, deși a fost o lovitură cruntă pentru ea și viitorul ei soț. Alexandra de la Insula iubirii își dorea foarte mult să devină mamă, însă nu va renunța la acest vis.

Alexandra de la Insula iubirii a anunțat într-un mod inedit că este gravidă, scrie viva.ro. Pe una dintre rețelele de socializare, fosta iubită a lui Aurel a pus imagini cu botoșei și body pentru bebeluși.

După o relație eșuată cu Aurel, Alexandra de la Insula Iubiriia cunoscut dragostea. Mădălin e cel care o face fericită acum. Se cunosc de ani de zile, din copilărie. Au încercat să aibă o relație în adolescență, dar atunci nu a funcționat.

„M-a cerut după 6 luni de relație, ne cunoașteam de 11 ani, din copilărie. Mama zice că m-a iubit dintotdeauna, eu nu știu ce să cred. Nu știam să fac alegerile potrivite. Eu i-am zis că în elicopter sau în parașută, dar a fost acasă.

A fost cea mai bună decizie. Noi vorbiserăm deja să ajungem acasă cam la aceeași oră, să mâncăm îmăreună. El m-a întrebat și ce vreau să mănânc. Am scăpat cheia din mână când am văzut ce scrie pe jos, dar nu mă așteptam la un inel, ne mutaserăm de o săptămână.

S-a pus în genunchi, îmbrăcat la cămașă...Nu am zis nici da nici nu, am zis doar: nu cred! Apoi am zis da, îmi venea să țip. Merită tot ce e mai bun. Noi am mai avut mici încercări când eram copii, dar acum am considerat că merită o șansă 100% reală.

E ultima alegere, așa sper! Nu am plâns, dar eram șocată! Îl vedeam pe el foarte transpirat, se lipise cămașa de el, el avea lacrimi în ochi și tremura tot. Îi bătea inima super tare', a povestit Alexandra.