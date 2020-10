Alexandra Dinu, prima imagine în calitate de jurat la "Românii au talent". Cum a fost fotografiată

Sâmbătă și duminică, primii concurenți au pășit pe marea scenă a talentului, prilej pentru Alexandra Dinu să ia contact cu atmosfera unică din juriu.

Actrița, care l-a înlocuit pe coregraful Mihai Petre în juriul emisiunii Românii au talent, a avut parte de prima expunere online din postura de jurat. Imginea a fost postată în mediul online de make-up artistul Miky Puran, care a reușit să pună în valoare calităţile fizice ale vedetei.

„Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit. Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru Românii au talent, cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul! Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm. Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba”, spunea Alexandra Dinu când a fost confirmată în juriul emisiunii.

Mihai Petre, motivul real pentru care a fost dat afară de la PRO TV

Mihai Petre (41 de ani) a fost anunţat că aventura lui în Pro TV s-a încheiat, cel puțin pentru moment. Celebrul coregraf și dansator a dezvăluit adevăratrul motiv al plecării din juriul emisiunii "Romanii au talent".

Mihai Petre se ocupă acum de copii și de școala sa de dans, dar recunoaşte că a fost luat prin surprindere de decizia Pro TV de al înlocui cu Alexandra Dinu, fosta soţie a lui Adrian Mutu. "Am discutat despre asta, am fost anunțat oficial de luni, iar vineri, 9 octombrie, s-a comunicat. O așa veste te ia întotdeauna pe nepregătite. Știam cu câteva zile înainte că exista intenția de a se schimba sensul dinamicii la masa juriului, prin aducerea unei doamne sau domnișoare.

Dar n-a fost sigur... Nu ține de mine să judec asta, știu doar că asta s-a dorit. Aceasta a fost ideea principală, aceea de a obține o altă dinamică și de a stabili echilibrul acolo, în juriu", a spus Mihai Petre pentru Click!.