Alexandra Stan, desfigurată! Dezvăluiri-şoc despre bătaia încasată acum şase ani

Alexandra Stan a vorbit pentru Ştirile Pro TV despre momentele premergătoare dramei de acum șase ani. La momentul respectiv, fotografii cu cântăreața agresată au devenit virală și foarte mulți s-au întrebat ce s-a întâmplat.

"Eram de doi ani pe piaţă, scosesem melodii, concerte şi voiam şi eu să-mi iau stilistă la concerte, nu voiau să o plătească că "ce tu nu poţi să te îmbraci singură?" sau voiam să îmi iau dansatori "de ce să nu te duci tu şi cu un băiat saxofonist care de fapt nu era saxofonist. De exemplu, Cosmin Mr. Saxobeat a fost şi el în proces cu Marcel pentru drepturi. Am început să avem mai mult succes şi a cerut şi el mai mulţi bani, nu va imaginați că e vorba de sute de euro, a cerut o majorare şi l-au dat afară şi au angajat un băiat care era şofer de fapt şi l-au îmbrăcat frumos, i-au făcut nişte ţinute şi au cumpărat un saxofon care nu funcţiona, l-au vopsit şi Marcel a semnat cu alt saxofonist să îl înveţe să improvizeze. Și noi aşa am fost în culmea succesului cu Mike şoferul, noi făceam playback la saxofon", a mai povestit Alexandra Stan.

În final, Marcel Prodan este cel care a agresat-o pe Alexandra Stan și a ajuns în sala de judecată.

"A început să mă înjure şi să dea în mine, să se ducă spre Valu spre părinţii mei şi să mă lase în câmp acolo, ştiţi, s-a rupt filmul. Țin minte doar că eram ca un câine din ăla bătut şi am încercat să fug, cred că avea 80 la oră şi am tras de volan şi am încercat să trag frâna de mână că am vrut să cobor din maşină pentru că eram deja plină de sânge. Eram în dreapta şi tot îmi dădea cu pumnul şi şi-a oprit el maşina, am coborât şi am alergat pe mijlocul străzii. Norocul meu cel mai mare a fost că a trecut o maşină de poliţie şi m-a văzut că eram disperată şi Marcel a întors pe linia continuă, a venit şi el în spatele poliţiei şi atunci şi-a dat seama ce a făcut şi a încercat să mă împace, "hai gata calmează-te", nu aveam cum să mă calmez şi îmi era frică să mă urc cu el în maşină şi zicea "că e ok, ne descurcăm". Și poliţistul i-a zis "cum adică e ok?, fata asta e plină de sânge, cum e ok?". Şi m-am dus cu poliţia, m-au dus la spital la urgenţă. Au încercat să mă convingă să nu fac nimic public", a încheiat Alexandra Stan.