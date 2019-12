Alexandru Arşinel, veste tristă la doi ani de la moartea Stelei Popescu: "Mi se face frică"

Alexandru Arşinel nu îşi revine după moartea partenerei sale de-o viaţă. "Românii sunt triști fără Stela, dar se bucură atunci când o revăd pe micul ecran. Nu îmi e ușor! Nu ne-a fost ușor! Stela însemna foarte mult. Ea era un reper important pentru noi. Pentru teatru a fost un geniu unic al românilor. Câteodată mi se face frică fără ea. Oamenii poate așteaptă mai multe de la noi. Când eram împreună, puteam să dăm aproape totul.

Alexandru Arşinel, declaraţii cutremurătoare la 2 ani de la moartea Stelei Popescu. "Stela, îţi simt enorm lipsa"



Acum joc, oamenii sunt generoși și mă aplaudă. Joc și cu alți colegi și ușor, ușor, publicul se obișnuiește. N-am înlocuit-o pe Stela. Am jucat în continuare cu o fată foarte talentată, Ana Donosa, un moment pe care-l jucam de când trăia Stela și când ne hotărâsem să luăm în spectacol un băiat tânăr, Cristi Simion, care să joace cu ea și o fată cu care să joc eu. La ea am fost acum două săptămâni, când s-au împlinit doi ani de când au murit. Am fost cu niște flori. Cineva a văzut, la un moment dat, că m-am retras și m-am urcat în mașină. A fost așa de frig și la vârsta mea frigul pătrunde repede. Din această cauză m-am retras, nu din lipsă de respect”, a declarat Alexandru Arșinel pentru Cancan.