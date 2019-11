Alexandru Cumpănaşu a ajuns la sapă de lemn. Câţi bani a cheltuit în campania electorală: "Erau toate economiile familiei"

Alexandru Cumpănașu susţine că visul de a deveni Președinte al României l-a costat 300.000 de euro. Unchiul Alexandrei Măceșanu spune că a cheltuit în campanie toate economiile familiei, pentru că din donații nu a strâns decât 15.000 euro.

"Eu nu am cum să ies decât ca un învingător din această bătălie cât timp candidatul pe care dumneavoastră l-ați avut a fost candidatul dumneavoastră. N-a fost candidatul unui partid. Am intrat în bătălia aceasta cu niște bani puși deoparte, sunt banii mei. Sunt 300.000 euro și în seara asta pot să vă spun lucrul acesta. Am investit 300.000 euro în campania aceasta. Am investit în broșuri, în deplasări, în investigații. Eu vreau să văd cât de transparenți vor fi cei de la partide pentru a vedea... Mi-am pus practic la bătaie și am cheltuit toate economiile familiei. N-are nici o importanță, nu e o chestie de victimizare. Eu cred că am făcut un lucru bun pentru mine, pentru poporul român și pentru familia mea. Nu am primit un leu, decât ce am strâns de la o parte dintre dumneavoastră care ați trimis acele contribuții, fiecare cât a putut – 50, 100 de euro – s-au strâns undeva în jur de 15.000 euro în total", a povestit Alexandru Cumpănașu într-un live pe Facebook.

Conform declarației de avere depuse la depunerea candidaturii, Alexandru Cumpănașu avea în conturi circa 270.000 lei și 17.000 euro (aproape 75.000 euro), dar și multe proprietăți.