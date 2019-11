Alexandru Cumpănaşu a răbufnit: "Nu spuneau ei că Dincă nu a avut complici? Unde este LUIZA? Unde este Alexandra?"

"După 7 luni, DIICOT a descoperit că Dincă a avut un complice care a violat-o pe Luiza Melencu. Aduc aminte că acest lucru a fost adus la cunoștiința DIICOT prin declarația martorului RAJ, luat de la mine din birou de către procurorii DIICOT, în urmă cu 3 luni. Atunci l-au crezut nebun. Astăzi, COINCIDENȚĂ, pentru a acoperi mediatic monstruozitatea deciziei CSM de revocare a suspendării și întoarcerea la munca de procuror-ticălos a lui Popescu, DIICOT vine și aruncă această bombă pentru a discuta despre complicele indicat de Raj de 3 luni, și nu despre decizia CSM.

De cât timp știe DIICOT de violul asupra Luizei? Nu spuneau ei că Dincă nu a avut complici? De ce nu l-au prins mai devreme pe acest nemernic? Unde este LUIZA? Unde este Alexandra?", a scris Cumpănaşu.







"Am aflat din conferinţa de presa despre această reţinere. Noi am iesit de la audierea cu Dinca. Ieri am fost sa vedem dosarul sa-l studiem. Nimeni nu ne-a spus nimic. Noi suntem aici, iar conducerea DIICOT explica faptul ca au arestat. Noua nu ne-a spus nimic. Suntem sfidati. Nu stim daca au abuzat-o. Dinca nu mai vrea sa dea declaratii. Vine la DIICOT si transcrie declaratiile de mana. Vine cu servite. Dinca si-a schimbat din nou toate declaratiile. Si le scrie in arest si le transcrie aici. A schimbat total elementele esentiale. Modul cum a facut crimele", a spus Tonel Pop.

Încă un bărbat, un apropiat al lui Gheorghe Dincă, a fost reţinut de DIICOT în dosarul privind dispariţia Luizei Melencu. Bărbatul va fi prezentat judecătorilor cu propunere de arestare preventivă, fiind acuzat de procurori că a violat-o pe Luiza Melencu în casa lui Gheorghe Dincă.

Luis Lazarus a făcut dezvăluiri bombă la România TV despre bărbatul acuzat de procurori că ar fi violat-o pe Luiza Melencu. Suspectul a fost reţinut deja în "Dosarul Caracal".

"Acest tip este în dosar de la început. Eu am speculat că ar putea fi complice al lui Gheorghe Dincă. El a fost audiat deoarece a stat cu în casă luni de zile cu Gheorghe Dincă şi ştia o groază de lucruri despre acesta. A fost audiat şi eliberat pentru că procurorilor nu li s-a parut interesant", a spus Luis Lazarus la România TV

"Eu l-am intervievat şi mi s-a părut ciudat, nu avea alibiuri, încurca orele, apoi procurorii au vazut probabil interviul şi l-au rechemat. Mi-aduc aminte că la câteva săptămâni, Bănilă (n.r. Felix Bănilă, fostul şef al DIICTOT) a mai avut o ieşire cu un comunicat în care nu a spus nimic, dar a dat de înţeles că îl mai cercetează pe acest bărbat", a mai precizat Luis Lazarus.

