Articol publicat in: Societate

Alexandru Cumpănaşu, GEST SCANDALOS în campania electorală. Cum a filmat-o pe mama Alexandrei Măceşanu VIDEO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Alexandru Cumpănașu își face campani'e electorală pe Facebook, după ce televiziunile au luat decizia de a nu îl mai invita să vorbească în direct. Alexandru Cumpănașu intră în live pe Facebook în fiecare seară și timp de mai bine de o oră, în unele cazuri chiar și mai mult, își face campania electorală în speranța că va intra în turul doi la alegerile prezidențiale. Acum, a invitat-o și pe mama Alexandrei Măceșanu să participe la o discuție cu cei care îl urmăresc pe rețeaua de socializare, iar la un moment dat a pus-o să se roage. Alexandru Cumpănaşu, clip oficial de campanie bazat pe "Cazul Caracal". Reacţii dure pe internet: "Eşti o lepră umană!" VIDEO Gestul a fost taxat de mai mulți internauți, care i-au reproșat că își clădește campania electorală pe cazul Caracal. "Îmi pare rău de fete, dar acest caz nu-i dă drept lui Cumpănașu să își facă propaganda politică. Cum aruncă el Europa în aer? E depășit de situație. Cred că îi trebuie terapie psihiatrică", i-a scris un internaut. "Ți-ai bătut joc de părinții Alexandrei pentru capital politic, tu nu empatizezi cu ei, se vede pe fața ta, ești o mizerie de om!", a fost un alt mesaj. Alexandru Cumpănașu a participat, alături de mama ALexandrei Măceșanu, la o emisiune TV din Italia. loading...

