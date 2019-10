Articol publicat in: Politica

Alexandru Cumpănaşu, clip oficial de campanie bazat pe "Cazul Caracal". Reacţii dure pe internet: "Eşti o lepră umană!" VIDEO

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Alexandru Cumpănașu și-a lansat clipul oficial de campanie, care conține imagini cu Alexandra Măceşanu, mama acesteia şi casa lui Gheorghe Dincă, Din video nu lipsesc Alexandru Cumpănașu și soția lui. Clipul video nu a fost bine primit de utilizatorii YouTube. Aceștia l-au criticat pe Alexandru Cumpănașu penru faptul că se leagă de tragedia din Caracal pentru a avea mai multe vizualizări și șanse la alegerile prezidenţiale. Alexandru Cumpănaşu, verificat de DNA la contractele pe bani publici "Nimeni nu s-a mai catarat in Romania pe un cadavru asa cum face jegul asta uman. Nici Dan Diaconescu nu a mers pana acolo incat sa exploteze drama propriei lui familii pentru interesele personale. Cumpanasule, esti o lepra umana!", "Ultima scursura umana, care insista sa-si faca campanie pe spatele unei tragedii", "Mda... Se folosește de cazul Caracal pentru campania sa electorală... frumos...", "Un spot pe masura lui Cumpanasu: ridicol maxim", au fost câteva dintre comentariile internauților care au urmărit clipul video al lui Alexandru Cumpănaşu. loading...

