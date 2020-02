Alexandru Cumpănaşu şi-a deschis televiziune online şi vine cu o bombă: "Da, fetele sunt aici!"

Alexandru Cumpănaşu a postat pe pagina de Facebook un mesaj în care le spune prietenilor virtuali că sistemul preferă să-l interzică la anumite locuri din media, aşa că începând de acum şi-a deschis propria televiziune: "România Online". Cumpănaşu este hotărât să le găsească pe Alexandra şi Luiza.

Iată mesajul postat de Cumpănaşu

"AM AVUT DREPTATE‼MEREU‼SISTEMUL NU MAI POATE CONTROLA SITUATIA ASA CA PREFERA SA MA INTERZICA IN ANUMITE LOCURI DIN MEDIA‼‼‼DAR ACUM AVEM TELEVIZIUNEA NOASTRA: ROMANIA ONLINE‼

AM SPUS CLAR DIN PRIMA ZI:

1. FETELE TRAIESC (IMAGINEA NR 1)

2. POLITIA CARACAL ESTE PARTE DIN CLANURI SI SANTAJATA DE ACESTIA‼ LA FEL SI PARCHETUL: STIRE BANALA AZI: "POLITISTI DIN CARACAL SANTAJATI DE INTERLOPI SI CUMPARATI CU SEX FORTAT"‼

2. EXISTA CLANURI INTERLOPE IN OLT CARE TRAFICHEAZA FETE. Stire: " OACA, VACA SI CODITA IMPLICATI IN BORDELUL DE LA CARACAL"‼

3. MIHAIL ZAMFIR ESTE COMPLICELE LUI DINCA (AM SPUS LA DIICOT INCA DIN PRIMELE ZILE): IMAGINEA DIN INREGISTRAREA CU ROMANUL ARESTAT IN ITALIA VORBESTE DE LA SINE (imaginile 2,3,4)

4. POLITICIENII DIN OLT SUNT IMPLICATI SI ACOPERA CLANURILE INTRRLOPE: SEDIUL BORDELULUI DIN CARACAL IN SPATIILE PRIMARIEI CARACAL

VOI DOVEDI TREPTAT CA AM AVUT DREPTATE CU TOATE‼ AVETI RABDARE‼ ALEXANDRA SI LUIZA VOR FI GASITE‼ POLITICIENI LOCALI SI NATIONALI AU FOST LA FETE DIN ACEL BORDEL‼ URMEAZA SURPRIZE MARI‼❗‼❗

P.S.: AUDIENTA - ROMANIA ONLINE - ESTE URIASA‼ VA DEVENI GIGANTICA‼NE VETI PUTEA URMATI SI PE YOUTUBE‼EU AM LUPTAT PT ADEVAR SI VOI CONTINUA LUPTA‼ ALTII DOAR AU PROFITAT‼‼‼", este mesajul postat de Alexandru Cumpăşanu, pe pagina de Facebook.

Mesajul a fost însoţit de câteva fotografii.